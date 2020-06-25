功夫茶：公屋逆市大加租　呢個政府唔使恨

呢個政府真係畀人問候少一陣就會身痕！一眾廢官食塞米，一味閉門造車，不理民間疾苦，竟然話完成公屋租金檢討後，「疫市」加租百分之九點六六，九月一日生效。即係話，公屋戶每月租金平均上調金額約為二百蚊，約七十八萬公屋租戶受影響。

阿哥！依家乜環境吖？經濟下行民生多艱，衣食住行樣樣難，加租仲要加到咁兇狠，使唔使去到咁盡呀！目前失業率百分之五點九，成二十三萬人失業；有調查亦反映八成打工仔正面臨減薪、放無薪假等苦況，不少基層市民生活喺水深火熱之中，此時此刻，廢官仲執住「租金調整機制」當寶。要言之，房委會按《房屋條例》每兩年調整公屋租金，當中參考公屋租戶兩年間嘅收入指數變動，如收入指數有所增加，公屋租金須以同樣幅度增加，但升幅不能超過百分之十。而租戶收入指數若有所下跌，房委會亦須以同樣跌幅減租，而減租則不設下限。

表面睇來，租金「可加可減」，幾公平喎！功夫茶不妨同各位街坊回顧吓。過去十年，公屋租金一如港鐵「可加可減」機制，都係只加冇減，過去四次調整，都係加爆百分之十！當中一六年及一八年調整年度，更加無任何額外租金寬免措施。咁講喇，經濟好景公屋加租冇咁大回響，之但係今年經濟差成咁，百業蕭條，基層嗌晒救命，講真，民間聲音要求減租三個月，對生活艱難嘅租戶給予延遲交租，為官者如真係「父母官」，知道乜叫「安民之道在於察民之疾苦」，亦應加以考慮。

喂！話就話根據調整機制，若然經濟真係咁差，兩年後自會還租戶一個公道喎！之不過，睇吓市道頹到好似隔夜油炸鬼，打工仔捱唔捱到兩年都成問題！一個有為政府，憂民之憂者，係唔係應該體察民艱，特事特辦，唔減租都算，最低限度應將公屋租金凍結一年，過後再按實情跟進，何必逆市狠狠加租？

打工仔收入冇保障，「鬼叫你窮啊！頂硬上啦」，市道不景，頂乜？廢官陳帆回應議員質詢就話，現時租金調整機制經過充分諮詢和討論，係租戶可承擔嘅合理範圍之內，以及符合現行《房屋條例》精神。廢官仲話，考慮目前就業及經濟情況，決定建議房委會向公屋租戶提供兩個月租金寬免，以抵銷今次加租對基層市民造成嘅經濟壓力，而此次租金寬免將造成政府二十五億元虧損喎！

看官，這是人話嗎？免兩個月租都恍如皇恩浩蕩，仲話令政府「虧損」二十五億元！計功夫茶話，養你班廢官就真係令社會大虧損喇！一味廢噏無謂，執政為民，要愛民勤政先係吖嘛，唔係講埋啲咁涼薄口臭嘅說話！都話呢個政府唔使恨啦！