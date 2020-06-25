神州觀察：三峽水位超警戒　大壩儼然計時彈

長江流域全面進入主汛期，多地連綿的暴雨引致洪澇災害不斷，人員傷亡、經濟財產等損失慘重，內地當局此前表示，今年的汛期會比往年來得更猛。惟被當局寄以厚望、表示可承擔重要防洪功能的長江三峽大壩近年屢遭質疑，不但壩身變形、滲漏之說甚囂塵上，防洪能力亦不似預期，日前庫區水位更高出警戒線。一旦大壩崩潰，洪水氾濫，除了浸沒全國半壁江山，亦必引來新八國聯軍乘虛而入。在波譎雲詭、群狼環伺的國際環境下，說三峽大壩已成為軍事隱患、計時炸彈，絕不為過。

內地氣象部門預測，近期長江流域的貴州、湖北、湖南、安徽、江蘇等多個省市都有大雨到暴雨，甚至局部出現雷暴大風等強對流天氣，防汛救災形勢堪憂。此前該波洪澇已造成二十多個省區市八百多萬人次受災，不少地方大大小小的水庫紛紛告急，城市鄉村如同澤國，農田房舍沖毀無數，直接經濟損失逾兩百億元。貴州銅仁近日因強降雨又出現山洪及水浸，排水緩慢；重慶綦江更迎來汛期以來最大洪峰，水位一度高達二百多米，超出保證水位逾五米。

受持續惡劣天氣影響，三峽水庫水位已超出警戒線近兩米，而這個耗資近兩千億元興建、世間罕有的巨型水利樞紐工程，當初曾被吹噓為可抵禦萬年一遇的洪水，誰知才過去十幾年就要抵擋不住了，着實叫人想不到。失望之餘更引來決堤潰壩之擔憂，叫民眾寢食難安。三峽若真的全面潰壩，百餘億立方米的洪水將一瀉千里，並形成時速百公里、如高速公路上車輛相撞的災難性後果，連最下游的上海恐亦難逃劫數，結果恐比第三次世界大戰還要慘。

正如有評論指出，以湖北宜昌為例，洪水可在半小時內淹沒全市，市民根本無機會逃走，僅宜昌就將損失五十萬人；而整個長江沿岸目前約有六億人口，更是全國的「精華重心」，耕地、糧食、棉花、淡水魚等的經濟價值舉足輕重，哪裏都淹不起。如今的情況就是，三峽大壩建成後仍然洪災連連，並未形成有效防範，且「截斷巫山雲雨」的結果是令上游水位抬升，反而加劇災情，勢要洩洪放水；而對中下游民眾來說，建三峽是為了截洪，減少對中下游的衝擊；那麼當洪災來臨，三峽大壩究竟是該放水還是截水，已然形成一種矛盾，故其存在的合理性再度引發質疑。

其實從當局決定興建大壩之初，就有不少行業權威、專家對工程的可行性、建築質量水平及潛在的民生、軍事安全隱患等問題提出質疑，工程對長江流域的地質、自然乃至文物等的破壞亦曾被一一列出，如今各種災難性後果更幾乎都被印證，三峽大壩就像個計時炸彈，最終或被迫炸掉，亦非沒有可能。