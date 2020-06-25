世界視線：華盛頓賊喊捉賊　裁核武拉華落水

美俄《新削減戰略武器條約》將於明年二月到期，雙方日前在奧地利維也納展開談判，作為第三方的中國，卻意外成為今次會談的焦點。美國軍備控制特別代表比林斯利會前在社交網站發文，上載中國代表席上的五星旗照片，批評中方代表缺席。

事實是，中方之前已表明不會參加是次會談，而俄羅斯亦已表明，今次純屬俄、美會談，而在會議開始前，俄方代表已要求美方撤去五星旗，是後者拍照營造中方「缺席」的假象。

不管怎麼說，美國想在裁核問題上拉中國下水，其來有自。問題是，不管是核彈頭數量以至運載工具，美俄仍然是世界的兩大最強國，相比之下，中國的核力量並不在同一數量級，更別說美國總統特朗普曾公開威脅要把北韓「炸回石器時代」，而中方則多次表明不會首先使用核武，正如有人比喻，老美自己拿着機關槍，卻連別人手中賴以自衞的木棍也想拿走，世上哪有這種道理。

「坐下來談裁核問題」，出自其他人的口倒也罷了，由特朗普政府提出，簡直就是「黑色幽默」，特朗普外交政策以「退群」「享譽」國際，華府此時急欲拉北京下水，無非又是賊喊捉賊，藉機限制中國戰略軍備發展的把戲。

美國的所謂裁核談判維護世界和平，無非又是由他們制訂遊戲規則的老把戲，俄羅斯揭穿了老美的底牌：要麼單對單談判，要麼美國的盟友英國、法國等加入一起談，要裁核就一起裁。

事實勝於雄辯。美國在壯大軍力方面一直沒有閒下來，一則以武力維持世界霸主地位，二則藉挑起軍備競賽，繼續在全球大賣軍火，養活大到不能倒的「軍工複合體」。美國不斷拿裁核問題說事，實際上可能是轉移視線的煙幕彈。這些年來，美國致力發展太空以及網絡軍，前者有「太空軍」這個新軍種的成立，後者則有對委內瑞拉發動網絡攻擊，導致該國基礎設施大面積癱瘓。由此可見，面對窮兵黷武的山姆大叔，「談」是沒有用的，只有動手「幹」起來，提升國家的實力才是正道。