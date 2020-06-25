報載中央政府考慮開發桂山島，填海擴大，基建做好後借讓給香港發展，一如橫琴之借讓澳門。

這個建議與本欄多年來所提者相同。有批評指這遠水救不了近火，桂山島處大嶼山以南，遠離香港中心區的中環，單作為住宅用地，就業困難，交通不便。這樣的批評是故步自封，思維守舊不敢創新。

香港的城市發展規劃，落後於世界同級的大城市，也比不上內地城市。囿於地產商的利益，回歸前後香港的發展還是以中環為中心，在城市布局、空間規劃和交通環保各方面都存在眾多問題，問題日積月累，變成難以解決的老大難。西九龍本可以與高鐵站形成新市中心，西九建設延誤，高鐵站缺乏規劃，浪費了機會。東九龍發展為新中心，卻受制於地理區位、交通配套設施不足，有分流作用，卻無力大發展。

香港作為國際大都會，為追求經濟規模效益的優勢，應在中心區外大事擴張。結果特區政府還是要倚傍中區，弄出個「明日大嶼」，耗資龐大，也費時失事，真正的遠水救不了近火。

香港現有土地涉及重重既得利益，也受殖民地遺留下來的管理制度妨礙，不易有大手筆的發展，智慧城市、環保城市等概念都沒法執行。

於是打破框框，在大嶼山以南不足五公里的桂山島填海發展，借讓香港，正可以在全新土地、全新制度上開創香港城市的新發展。不僅以較低成本、較快速度增添大量土地，解房屋土地不足的燃眉之急，更可以在此開創智慧和環保新制度，給原有市區提供改革試驗的示範區，意義重大！

桂山島由中央先填海建設，可解決香港工程成本高昂、進度遲延的老問題，也少了立法會的阻撓，幾年便可供土地發展。但土地不僅為公營房屋之用，不能成為基層居民的單一社區，而是作新市區中心來規劃。一是把市區內部分公營設施轉移，例如大學、中小學、監獄、政府訓練設施。二是借近機場作機場商業區和物流區，但更重要的是把部分國際航道港口設施搬遷至此，開設業務和配套的服務。三是借助搬來的大學和珠三角的科研力量，開發風力發電、無人船、海洋科研，以及北斗星技術。而在這些規劃底下的城市基建，便要嚴格地依照國際先進的智慧城市、環保城市進行。借此機會，把香港的建設、城市生活全面改變，進行內地改革成功的「增量改革」的策略。

不要把桂山島的機會浪費為social dumping──把基層居民集體集中地拋棄在城市邊緣地區。