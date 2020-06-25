千呼萬喚，粵港澳健康碼互通，有消息指將在七月之前出台。但首階段澳門仍然是不通行，最主要原因是香港的疫情從沒間斷，單是本周已有近六十宗輸入個案，試問澳門又怎麼放心開關，讓病毒長驅直進呢？南亞地區疫情大爆發，而且他們的抗疫措施及防疫意識惹人質疑，菲律賓一名男子確診，照樣可以上機抵達香港。這名患者亦沒有申報病情，幸好檢測及時發現，沒有讓他走甩，否則放生一個帶病毒者，後果不堪設想。

香港本月份連番用專機接載滯留印度的港人回家，專家表示在現時的疫情下應暫緩行動，以及停止輸入外傭。不過，若有假難民偷渡來港，政府還是會第一時間收容，市民徒嘆奈何。

澳門已接近三個月沒有本地感染個案，香港則從沒試過超過三十日零確診，先後爆出梨木樹邨及瀝源邨個案，祿泉樓更有兩名患者死亡，幾可肯定社區仍有隱形傳播鏈。微生物學專家懷疑部分從外地入境者過了十四天檢疫期，身上的病毒才顯現，極有可能是這些個案的源頭。

粵港澳人流往來頻繁，封關接近五個月，對經濟以及民生打擊極大。多少家庭分隔兩地，學子學業嚴重受到影響，孝子即使想去奔喪亦不能，而打工仔也被迫手停口停。所以，關口能夠盡早解封，是三地多月來共同努力的目標。可是港府防疫懶懶閒，一而再拖累街坊。

全球疫情未停下來，尤其是南半球現時在冬季，病毒更加活躍，巴西總統是特朗普二號，也是佛系抗疫，所以愈爆愈厲害，病死人數突破五萬，確診病例一百一十萬宗。唇亡齒寒，整個拉丁美洲疫情持續升溫，墨西哥、秘魯與智利亦淪陷，南北半球疫情輪流爆發，若非市民齊心戴口罩，香港恐怕也頂不了多久。

所謂疫情放緩只是假象，港府止暴無方，救市不力，抗疫失職，三大罪狀確定，但沒有人問責，受罪的還是市民。