自從發生反修例風波，經過大規模騷亂和社會撕裂後，到今天仍然未見修補迹象，周末和假期仍有人群在街道和商場聚集，叫口號展示標語，參加人數顯著減少，肆意破壞和暴力衝突也少了。

有傳媒為反修例風波一周年做特輯，說有些市民改變了過往的生活習慣，例如有人因八三一事件拒絕再搭港鐵，寧願坐巴士上班，多花時間轉車；亦有人棄用八達通，直接付零錢坐巴士。市面上出現了不少「黃色食肆」，專門服務有清晰政治立場的顧客，受訪市民承認已有半年沒有光顧「藍店」，每次出外消費都會先查一查店舖的顏色。

這個特輯有明顯的政治傾向，只是站在「黃色」受眾立場報道，未見訪問「藍色」消費者以作平衡，因此給讀者是「黃色」文宣的感覺。不過，這已經是今天一些號稱「中立」傳媒的普遍現象，讀者見怪不怪，只好在接收前先自作過濾，以免被人誤導。

我個人對這些「報道」很有保留，因八三一事件放棄乘搭港鐵的例子有普遍性嗎？報道未見有具體數字支持，連港鐵方面這幾個月來乘客量減少的數字也未見列出。其實，過去一年港鐵乘客數字顯著下降，但下降原因為何？有多少是因為行車班次被人為破壞停駛？有多少是因為黑衣暴民跳閘收不到車資？有多少是因為新冠肺炎疫情引致學校停課或辦公室停工，學生和員工轉而留在家中減少外出？有多少是因為經濟不景商戶結業員工失業不用外出上班？如果特輯肯逐一列出，做點探究式報道，會更具說服力。同樣是放棄使用八達通，讀者會有興趣了解有關人等在放棄八達通後，如何支付便利店和乘搭小巴的零錢，甚至如何進出利用八達通作出入紀錄的屋邨和商廈？放棄使用八達通，不會是因為參加某些不法活動，害怕留下個人活動紀錄吧？

另外，對一般市民來說，有關「黃、藍」的消費選擇又如何去分辨呢？「黃店」可能有宣傳有特徵有標語可供擁躉去埋堆，但「藍店」呢？以我個人的有限消費經驗，常去光顧的超市、食肆、街市攤檔都沒有發現特徵或標語，難道他們全是「藍店」？其實市面上佔了絕大多數的商號都沒有特徵或標語。如果擁躉要特別挑選「黃店」，可能要很費勁才找到目標商號。

如果上面有關分清商號顏色才光顧的報道是普遍現象，這半年來因經濟不景紛紛關門的應該都是「藍店」，市面的「黃店」因為有忠實擁躉支持都一枝獨秀，人人賺到盆滿缽滿了，怎麼其他傳媒報道，也有「黃店」關門或者申請政府救市援助呢？