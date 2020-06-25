一犬吠影，百犬吠聲。立法會選舉開鑼在即，月薪近十萬元的肥肉就在眼前，各路蛇蟲鼠蟻聞香而至，一時間群丑亂舞，擇肥而噬，人人搶住參選。

正當反對派政客仍在玩初選分餅仔遊戲之際，「素人」已搶先彈起，例如那位搞公院醫護罷工，卻被踢爆並非醫護人員的工會主席，連海報都印好，P圖P到阿媽都唔認得，表明參選立法會衞生服務界，挑戰現任李國麟；又如那位名不見經傳的童裝連鎖店老闆，忽然在店內擺放暴徒像，成功出位，隨即表示有意參加直選；還有一間深黃泰式雜貨店，老闆又話要出選新界東；至於以免費招呼暴徒吃喝馳名的深黃冰室，亦傳出老闆有意參選飲食界。還有，早已收割區議會議席的岑敖暉食髓知味，聲稱放棄美籍也要再下一城。

這也難怪。利字當頭，立法會議員不僅薪高糧準，而且能賺取知名度，對做生意也有幫助，何況現在經濟衰退，市道低迷，單靠黃絲手足根本撐不起黃色經濟圈，倒不如躋身立法會，收入更有保障。至於非醫護人員卻學人參選衞生服務界，先不論何德何能，就說一旦僥倖撈得議席，有立法會議員這個特權身份加持，醫管局還敢拿她開刀嗎？

所以說，兄弟爬山，佢上你落。經過區議會選舉一役，各路黑暴風頭躉紛紛收割選票，繼而化為鈔票，踩着手足上位，好不風光。到了立法會選舉，照辦煮碗再吃一遍人血饅頭，真箇食得唔好嘥。在獄中坐監前途盡毀、着草在外有家歸不得的手足苦況，他們早就拋諸腦後。試想想，自己化作爛泥成全別人種花，值得嗎？仍要將手上一票送給這些人嗎？

偏偏香港就是遍地反智的人，否則此城怎會沉淪不見盡頭，蛇蟲鼠蟻怎會有可乘之機。繼續讓他們蠻纏胡攪，別說不可能「光復」甚麼民主公義，整個特區勢必徹底玩完。手上一票投給誰，豈能不想清楚！