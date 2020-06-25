由西方到東方，不少評論者大言炎炎，數說中國政府的決策有這個不智、那個不是，儼然自己是當代諸葛亮。但好些論者平素偏是十測九錯，徒然惹人笑話。細心想來，反倒中南海之內可能藏着孔明式人物，每每能運籌帷幄，決勝千里。回顧過去數年，幾乎每一樣外界認為北京失算的事，最後卻證明是判得準、做得對的。

二○一七年二月，北韓已故領袖金正日的長子金正男在馬來西亞被人行刺。金正男一直託庇於中國，卻懷疑是被平壤特工所殺，外界以為中朝兩國勢必鬧翻，北京過去是養虎遺患云云。但事實卻相反，中南海手段了得，到中國與美國掀起貿易戰時，平壤竟是第一時間站出來，替咱們衝鋒陷陣，他們的領導人更宣稱，中朝關係好得像是一家人。

二○一七年六月，中國在與印度接壤的邊境修路，印軍越境阻撓，雙方交涉後，中方暫時停工。當時不少論者批評北京軟弱，事後證明，我方卻沒退讓，否則本月也就不會發生解放軍和印軍衝突，互有死傷，印方有數十名軍人被俘的事件了。

二○一九年，香港爆發反修例風波，中央政府遲遲未出手止暴制亂，有人又批評北京在姑息養奸。殊不知踏入二○二○年，阿爺突然拋出《港區維護國家安全法》，一舉制反對派死命。事後方知，中南海原來是用一年時間引蛇出洞，再尋找適當時機出手。

去年新冠肺炎疫情在湖北武漢爆發，之後中央決定封城，更不惜讓全國經濟活動半停擺。很多人認為此舉迹近瘋狂，殊不可取，到頭來，中國的處理手法卻成了全球楷模。

中美兩國貿易戰，明擺着是敵強我弱，但檢點下來，中方至今損失未算太多。以此觀之，中南海的決策層委實深不可測，外面的人實在不宜小覷。