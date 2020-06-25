黑暴持續，加上新冠肺炎疫情雙重夾擊，社會民怨加劇，自不在話下。有機構日前發表民意調查，受訪市民對特首林鄭月娥嘅反對率高達七成，對政府嘅不滿率為七成一。有學者批評政府無能，導致市民徹底失望，尤其嗰位「避政司司長」鄭若驊，冇料又廢，好應該問責走人！

民怨沸騰，無非積聚而成，香港市民其實都十分包容，而且心地良善。老朽有此感言，皆因日前收到本報忠實讀者彭小姐電郵，指斥老朽話財爺派一萬個大洋太慢，她認為係立法會反對派拉布，令預算案遲遲未能通過，錯不在財爺，而通過之後，政府已經第一時間安排登記和過戶，對老朽的「處處挑剔，無差別踐踏」頗不以為然，又詰問老朽何以對廢官馮驊不作批評？

很多謝彭小姐嘅仗義執言。對選管會主席馮驊嘅傲慢及失職塞責，本報「正論」及同文均已多番論述，政府可恨之人可罵之廢柴又實在太多，有時並非不作批評、不敢抨擊數臭佢哋，而係「來不及批評」，而且本報讀者有識之士太多，稍一遲咗評論，卑之無甚高論矣，再論頂多是拾人牙慧而已！

不過點都好，「凡攻我之失者，皆我師也」，多謝彭小姐賜教，老朽心存感激。而從彭小姐嘅電郵，可見本報讀者素養之高，不會盲目附和，都本着是其是、非其非精神，老朽下筆能不慎乎？從彭小姐之電郵，老朽忽然想起古代有位哲人提出一個哲學命題，說一頭驢子會在兩堆完全相同嘅乾草面前，由於無法選擇而餓死。

這顯然係哲人諗多咗，這是人嘅問題，而非驢子嘅問題，驢子根本不會選，只會隨機走到一堆乾草面前就大吃，吃完再吃另一堆，直至肚子受不了！人就沒有那麼灑脫，當可以揀時往往猶豫不決而壞了大事！再一次感謝彭小姐對本報嘅支持及對老朽嘅鞭策，今後對該罵之廢官，當不再猶豫！