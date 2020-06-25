紐倫港被譽為三大國際金融中心，香港有幸躋身其中，與過去二十年內地紅籌、國企紛紛以香港作必然上市集資之地有關，才在國際金融中心之路漸漸拋離日本、新加坡等地。不過，風水輪流轉，三大中心的倫敦及香港近年都惹上麻煩，紐約則因新冠肺炎疫情實力大挫，落難之際，日本卻傳來要打造全球金融中心的消息，擺明要取香港與倫敦之位而代之。

消息源自日本執政自民黨一份文件，該黨籌謀把東京打造成歡迎外國專業人士的全球金融中心，擬議的幾個重要措施全部針對香港，一是吸納香港的高技能人才；二是以稅務優惠及免費用地等，吸引香港的資產管理公司遷移總部；三是把香港的專業服務公司吸收到日本去。自民黨有此動作一點也不奇怪，今年疫情導致國際產業鏈出問題後，日本便宣布了以公帑吸引在中國設廠的公司回流日本的措施，如今再看到香港或被美國取消特殊關稅地位，又揚言要制裁香港，日本趁機撬牆腳，奪香港的金融優勢實在順理成章。

不得不說，日本今次的算盤打得叭叭響，若亞洲要崛起另一個金融中心，日本是有機會跑出。而早在上世紀八十年代，日本金融已有優勢，但迷失三十年之後，日本的金融優勢逐漸被後起之秀新加坡、香港取代，如今香港落難，實是重奪金融中心地位的最佳時機。更何況，日本打的算盤未必只針對香港，他們恐怕連倫敦的算盤也在打。英國脫歐，想取代倫敦金融中心地位的國家多了，日本雖然時區不同，但自民黨的野心卻不小，只要有空子，就全力去鑽。

在美國這個靠山的聲援下，日本要搶香港的金融優勢，恐非口頭叫囂而已，美國國務卿蓬佩奧上周才在國會表示，美國法律給予的特殊待遇令香港得以成為國際金融中心，但香港不應再有這些地位。此話與日本的撬牆腳計劃同時出台，畫公仔不用畫出腸了吧！