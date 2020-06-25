筆者從政逾三十年，與香港回歸前後兩個時代的官員交往、交涉及博弈經歷尤多，官場面譜的見識也不少，華洋紛陳，官聲了了，褒貶自各有公論和因由。是其是、非其非，從來都是筆者識官、辨官、評官的唯一量尺，不逢迎、不擦鞋、不謾罵、不侮辱、不折腰，也不謀求任何好處或方便等原則，從來都是筆者與官相處之道，應彈則彈、應讚則讚，牢記議員行使的監督權力是來自人民，為民喉舌是應有之義。回歸後任東區區議會議員時，曾有來自政府高層的大棒和胡蘿蔔，勸說筆者不要罵政府那麼厲害，否則推薦委任太平紳士便沒有機會了。筆者當即回覆：「是其是、非其非是一貫做議員的原則，絕不改變。多謝好意，委任與否，悉隨尊便。」自此便樂得與太平紳士的虛銜絕緣。

自白講清楚對官員相處之正道，表明筆者對官員評價從來都是非常謹慎的，絕不帶個人的意氣或恩怨情仇，而是認真行使人民的選舉民意授權，做一個名副其實的代議士，代表民眾監察政府大小官員及公權力的行使者。基於此，今天必須強烈譴責選舉管理委員會主席馮驊法官，強烈要求他問責下台！原因是他於去年的區議會選舉嚴重管理失誤，日前發布的立法會選舉指引又不徹底反省，侮辱民意，拒絕修正錯誤和採取積極措施改進，防止今年九月立法會改選重蹈去年失誤的覆轍。

筆者逾三十年政壇經歷，見盡奸官、惡官、庸官，好官卻少之又少，但被筆者強烈譴責是超級廢官的恐怕馮驊是第一人。馮官作為選管會主席，大權獨攬，自必應捱此臭名和罵名，他率領的選管會在去年區選參選人的入閘資格把關採雙重標準，選管會侮辱全港市民的智慧，只DQ新生代漢奸黃之鋒一人，對其他已有實證，甚至候選人也不諱言主張「港獨」、「本土」，自認黑暴「手足」等分子都「放水」讓其入閘參選，令反中亂港及黑色暴亂集團也為之大跌眼鏡，喜出望外。對此，選管會及政府迄今仍迴避這一重大錯誤，因此馮主席自必是問責失職第一人，人們不期然都要問馮官是否懼怕美國的制裁而跪低？

公眾本以為透過檢討選舉後可撥亂反正，怎知上周選管會公布有關立法會選舉指引的內容卻原來是廢官現形記。廢官舉行傳媒有關指引的簡介會時不准攝錄，已十分出奇及鬼祟，凸顯心虛和理虧，怕直面公眾出醜。廢官回答質詢時說公布的指引原來「幾個月前已寫好」，換句話說，所謂選管會的公眾諮詢根本是「花架子」——擺樣，假民主、假諮詢而已。廢官粗暴強姦民意，官意就是民意、官主就是民主，市民只是他手上的木偶或擺設而已。筆者從政逾三十年，唯一一次看到有這樣大權獨攬的廢官如此坦白地表白。

廢官詆毀五萬市民要求設關愛隊和二萬市民要求選舉公平只是「動員」而已，真是狗口長不出象牙！民意不敵廢官早在幾個月前於密室炮製的官意，丟盡本屆政府的架。政制局局長曾國衞都要低聲下氣，哀求選管會接納民間合理要求的「乞」聲，可見廢官真是惡得交關，問責局長作為上級部門主管官員都要以上跪下！