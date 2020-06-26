六月二十二日，習近平會見歐洲的領導人，提出了在新冠肺炎疫情之後，中歐的發展方向：做維護全球和平穩定的兩大力量；做推動全球發展繁榮的兩大市場；做堅持多邊主義，完善全球治理的兩大文明。

第一是力量的合作來維護全球的和平，屬於政治，乃至涉及軍事的範疇。市場的合作，便是經濟的作用。文明的合作則是更高層次，是全方位地改變全球的治理體制，考慮的不是眼前的利益和政治安排，而是建構人類命運共同體的文明體制，以人類文明發展作為依歸，這三個重點涵蓋了從眼前的問題到長遠的體制和文明的範疇。習近平代表中國所謀的是全新的國際關係，也正如美國政府上下所強調的，中國提出與美國霸權主義不同的道路與體制。

在當今全球的政經形勢裏，中國與歐洲聯手可壓制衰落中的美國及其霸權主義。中國和歐洲分處歐亞大陸的兩端，在地緣戰略方面，不會僅限於歐盟與中國兩個政治體。歐盟在歐洲改由德、法領導，一是聯合俄羅斯；二是穩定北非；三是進軍東地中海區域，牽連中東。

中國在東方，則可連日、韓 （包括北韓）、南控南海，連接東南亞諸國，防範美國與澳洲的西進。在中國周邊，還可建設中亞，支援伊朗、伊拉克，借中緬經濟走廊和中巴經濟走廊挾制印度，使美國的印太戰略失去作用。中歐合作更可在非洲排斥美國，把美軍趕走。在地緣政治與經濟、在區域的多邊協議體制上，中歐聯手，便可穩定大局。而以此區域力量，在全球組織中，美國及其聯盟是沒法對抗的。

中歐合作不僅是抗衡美國，打擊其霸權主義，更重要的是重建全球的體系。一是經濟為先，市場為主，中歐便是全球最大的生產體和消費市場。二是文明建設，不是美國式的大眾生產和大眾消費方式，以消耗資源、奢華暴發為主。中國改革開放原是學美國，走不下去，改與歐洲合作，可學習歐洲以文化主導的發展模式和社會生活方式，正好與中國歷史傳統相比較、相結合，給全球提供更可持續的發展。

而堅持多邊主義，便是尊重每一個國家，沒有用任何形式的欺凌。歐盟的共識政治制度和中國絲綢之路的歷史傳統，可造就文明的交流，不管大小，共建世界文明的進步發展。這比起美國的普世價值，和由雅典、羅馬奴隸制和對統治人民奴役為基礎的公民民主制優勝。

新冠肺炎疫情打垮美國的霸權，中歐的文明合作代表世界的新希望。