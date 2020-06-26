美國人實在太無聊，他們與俄羅斯商談核武問題，硬要把中國拉下水，雖然中方一再表明無意與會，但美方依然死纏不休，更故意上載一張中方「代表席」空空如也、僅有五星旗的照片，以此營造中方「缺席」的假象，簡直是小學雞。中國外交部發言人呼籲美方個別人士做好家庭作業，加強自身文化修養，不要貽笑大方。實際上，老美為達目的，從來不擇手段，連臉皮也不要了，哪有甚麼文化修養可言。

眾所周知，中國核武器與美俄根本不在同一數量級，美方喋喋不休要求中方加入裁核談判，分明別有用心，既是為了轉移視線，更是為了遏制中國，除非北京領導人是傻瓜，否則絕不可能落入這個圈套。要談判也可以，首先美俄各自將核武數量裁減到數百枚，與中國、英國、法國差不多同一水平，然後大家再坐下來談，美國願意嗎？當然不願意，老美一向奉行「只許州官放火，不許百姓點燈」的雙重標準，志在獨霸世界，而不是真的想裁減核武維護世界和平。

所以說，中國非但不能落入美國圈套，反而應該重新檢討核政策。須知世界正處於百年來未有之大變局，美國全力發動針對中國的新冷戰，更將中美之爭上升到勢不兩立的「文明衝突」，中國外部環境空前惡劣，在這種情況下依然堅持早已不合時宜的核政策，只能進一步陷入被動。早前有人呼籲中國將現役核彈數量提升至與美俄相當的千枚以上水平，並非沒有道理，這個世界從來都是憑實力說話，沒有實力的憤怒毫無意義。

很簡單，美國對中國步步進逼，對俄羅斯畏懼三分，就是因為中國軍事實力尤其是核力量依然不夠強大。老美一直批評中國核政策不透明，甚至嘲諷「北京躲在秘密長城之後」，這恰恰證明中國核武數量確實不多，否則不必刻意保持模糊，一旦中國擁有像俄羅斯一樣的核威懾力，就沒有必要再隱藏。