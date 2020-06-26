香港有個大漢奸，「叛國禍港四人幫」之首黎智英惡貫滿盈，官非纏身，旗下壹傳媒誨淫誨盜，弄虛作假，反中亂港，煽動示威，廿多年來假借新聞自由搞亂香港，受到港人唾棄是必然之事。

壹傳媒公布上年度業績，連蝕五年，年度虧損逾四億一千五百萬元，按年擴大百分之二十二，而過去五年累蝕超過十九億元，若以十年計，累積虧損更超過二十七億元。其股價插水，屢創新低，較歷史高位累積下挫逾九成，隨時跌穿一毫的關口，向仙股邁進。投資者沾手其股票，可謂喊得一句句。

壹傳媒廣告收入持續萎縮，印刷業務蝕二億八千多萬元，香港及台灣《蘋果日報》的銷量及收益俱下跌，管理層聲稱致力經營的數碼業務，虧損亦達一億二千多萬元，連最後希望也慘敗，幾可肯定返魂無術。壹傳媒將業績倒退歸咎於中美貿易摩擦、香港社會動盪和新冠肺炎大流行的影響。這只是近因及表面理由，實際是市場效應，其譁眾取寵的伎倆及作風，初期還可以騙騙焦點，但日子久了便露了底，顧客已經看厭，不買他們的刊物，下跌趨勢十年前已經呈現，當時有中美貿易戰、示威潮及疫潮嗎？最可笑是，一邊鼓勵示威遊行，一邊說生意受社會動盪影響，自己打自己嘴巴，小股東簡直哭笑不得。

壹傳媒是港英時代遺留下來的妖孽，能生存廿多年是異數，也是香港的不幸。有人說「港版國安法」通過將會是壹傳媒末日，其實網媒林立及社交平台活躍，壹傳媒已經過氣多時，早日「執笠」，蝕少一點，反而是「安樂死」。若果僥倖苟延殘喘，將會蝕得血本無歸，屍骨無存。壹傳媒是英國人留下來的「炸彈」，美國人利用來攻擊中港的武器，與其老闆漢奸黎齊齊收檔，必定是香港之福，少了妖言惑眾，社會將減少紛亂及暴戾氣氛，或許止暴制亂之日可早點來臨。