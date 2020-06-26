因明尼蘇達州一個黑人被白人警員膝跪壓斃，引起席捲全國的抗議種族歧視運動，繼重新檢視美國歷史名人的種族歧視穢史，推倒塑像後，現今這股浪潮開始觸及大學的命名，先後好幾家著名大學，包括耶魯大學、哈佛大學、布朗大學、萊斯大學、喬治城大學、華盛頓大學等被要求改名。

首先出事的是耶魯大學，這家著名私立大學培養了老布殊、小布殊、克林頓、希拉妮等美國政要。學院起初以大學學院之名成立，是全美第三古老高等學府。校方為感謝伊利胡‧耶魯（Elihu Yale）的捐助，在一七一八年改名耶魯學院，後再叫耶魯大學。耶魯曾是英屬東印度公司總裁，他不僅是個奴隸主，同時也是黑奴販子。因耶魯有這些種族歧視不光彩歷史，有人要求耶魯大學立即改校名，並移除所有建築物上的耶魯標誌。

另一所私立大學──哈佛大學也受波及。哈佛大學也是美國總統的搖籃，先後出了八名美國總統，包括老羅斯福、甘迺迪、小布殊、奧巴馬等。哈佛的法學院是美國歷史最悠久的職業法學院，成立於一八一七年，法學院的創始源於麻薩諸塞州的富人小以撒‧羅亞爾（Isaac Royall Jr.）的財務捐贈。他的家族是殖民地時期的大莊園主，靠奴隸貿易和在安提瓜島勞役黑奴的甘蔗種植園發了大財，哈佛法學院與種族歧視的歷史關係也因此受到質疑。

布朗大學創始人布朗家族曾從事奴隸貿易，一七三六年羅得島的第一艘奴隸商船的擁有人正是詹姆斯‧布朗（James Brown）。此外，即使在北方各州廢除奴隸制後，仍有布朗大學畢業生被南部的機會所吸引，成為奴隸主和種植園主，或律師事務所合夥人。因這段不光彩歷史，有人要求大學改名。

萊斯大學坐落南部的德薩斯州侯斯頓，大學創始人萊斯（William M. Rice）是種族主義者。喬治城大學是美國天主教耶穌會著名大學，一八三七年經濟恐慌，高昂的債務令學校面臨關門威脅。為渡過難關，校長托馬斯‧穆樂迪神父（Fr. Thomas F. Mulledy）想出各種辦法開拓財源，轉賣奴隸就是其中之一。一八三八年的六月，他一紙契約將隸屬於馬里蘭州耶穌會的二百七十二名黑奴轉賣給路易斯安那州的種植園主，從這個交易中得到的十一萬五千美元，用於償還部分債務，使喬治城大學得以繼續運轉。大學還保留這次交易的契約文獻，政治不正確罪名無法推掉。還有華盛頓大學，以開國總統華盛頓命名，但誰都知道，華盛頓也是一個大奴隸主，他也沒想過要廢除奴隸制，所以有人主張華盛頓大學也應該改名或者解散。