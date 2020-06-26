中國抗疫成績有目共睹，對比歐美的死傷枕藉，內地不論是確診人數還是死亡人數皆少於歐美，證明中國以人為本。奈何香港某些人總以狗眼看人低的目光看內地，總不願意相信內地抗疫優勝，連搞「港版健康碼」也拖個地老天荒，潛台詞就是不信內地。可憐的是在內地工作的香港人，多月來困於內地無法與家人團聚。

筆者收到讀者來信，他們是一群滯留在廣東省有家歸不得的本港工程師及技術人員，痛批港府廢官完全沒有惻隱之心，又質疑內地有四級科學防控級別，港澳卻沒有制訂，欠缺統一標準，恢復三地往來遙遙無期。這些都是有的放矢，港府一味拖拉，好做唔做，其實是怕了政治阻力，不敢大刀闊斧與內地恢復通關，到頭來苦了有實際需要往返粵港澳的人。

儘管有傳「港版健康碼」即將出台，市民在接受病毒檢測後於出入境時豁免十四天檢疫，但別說首階段只限於粵港互通，排除了澳門，而且每周名額只有區區二、三千個，只限商務群組，何時擴及所有人仍是未知之數。更大問題還是收費不菲，市民必須到私家醫院或化驗所進行核酸檢測，收費動輒千多至三千元。

「健康碼」問題多多也就罷了，最令人看不過眼的是，反對派政客懶理民間疾苦，至今仍要千方百計阻撓中港通關。有政客向食衞局局長陳肇始打爛沙盆問到篤，但他們關心的不是正經事，而是如何確保健康碼不會洩露市民私隱，言下之意又是內地會收集港人資料的陰謀論。

當警員或愛國愛港人士的個人資料，被人如大字報一般貼通街和放上網，從來不見反對派批評半句，現在卻忽然關心市民私隱，說到底是煽動反中仇共情緒而已。他們不理歐美疫情失控而要求封歐美關，一味拿內地說事，中國防疫得宜沒話說，便轉移到私隱問題上。其實，內地若要取得港人私隱，一張回鄉證足矣。