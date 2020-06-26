很多人都說讀不懂北韓。本月初，該國領導人像是突然「肝火大盛」，聲稱南韓大量反朝宣傳單張是對平壤的嚴重侮辱，講得儼然目眥盡裂。六月十三日，平壤威脅會炸毀兩韓聯絡辦公室大樓，話音剛落，未待你反應過來，到六月十六日該大樓已被炸成瓦礫，一座簇新的建築在鏡頭前灰飛煙滅，猶如電影情節。

辦公室遭炸毀後，北韓猶是餘怒未消，馬上向邊境分兵派將，聲言已經準備好向南韓的「報復大計」。正當人們憂心忡忡，生怕平壤有甚麼後着之際，他們的第一號領導人金正恩卻忽然叫停了報復行動，兩韓局勢又迅即降溫。

其實，南韓對北韓散發宣傳單張由來已久，平壤何以偏偏選在此時發難？情形就如三年前，美國與北韓的關係本來一直冷淡疏離，白宮主人特朗普上任初期，北韓問題更不在工作規劃的當眼位置，他矢志是要對付中國。而平壤恰在其時跳出來，又射導彈，又試核武，一下子將總統特朗普的注意力吸引過去，使他的「反華大計」遲了一年方能開展。

北韓當年直接挑釁美國，今年則跟南韓鬧翻，間接刺激美國。兩者單是站在平壤的角度來看，都是於己無益。但如果站在美國、中國、北韓的三角關係中，目的卻是彰彰明甚。

近年，每逢在中美角力的關鍵時期，北韓這個小兄弟都會跳出來幫中國大哥一把。本月，正是中國國務委員楊潔篪與美國國務卿蓬佩奧舉行關鍵談判的時刻。北韓在會前叫囂，可能是為中國助威；在會後收斂，說不定是反映出中美兩國已達成了某些秘密共識。檢點下來，肯在關鍵時期跑出來助中國一把的，也不止北韓。近日，中國與印度接壤的邊境爆發嚴重糾紛，咱們的兄弟國巴基斯坦也偏偏選在本月挑起了巴印衝突。