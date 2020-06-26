新冠肺炎疫情至今依然嚴峻；世衞表示，全球最近一周急增百萬宗病例，顯示病毒大流行正在加速，又預計全球下周確診病例會突破一千萬宗！可以預見，今年旅遊業根本難以復甦！一年去幾次旅行嘅港人，依家坐困愁城，連去一橋之隔嘅澳門拉吓老虎機、吃個澳門豬扒包都唔得，都真係屈到病！

本地遊成為業界救命草；香港旅遊發展局正推出「旅遊•就在香港」嘅活動，將有一萬一千個本地優惠，主打於八月推廣香港本地遊，之不過要消費滿一定金額先可以換取免費本地遊。睇怕又係學澳門，澳門旅遊局早前已推出「心出發•遊澳門」本地遊項目，反應熱烈。

澳門政府推政策，派福利，多企喺市民一面去諗，是以推行起來無往不利。澳門個計劃由本月廿二日至九月三十日期間出發，本地遊項目共十五條路線，分為社區遊和休閒遊，團費包含觀光、餐費、導遊費及保險費等；每人每次參加可獲津貼二百八十元，上限兩次合共五百六十元。首次報團嘅澳門居民可任意選擇參與社區遊或休閒遊，但第二次報團須選擇另一組別嘅路線。

香港旅發局推嘅本地遊，詳情欠奉，要到下月中公布，八月先正式推出。咁都算喇，不過同澳門最大嘅分別係：市民要先消費到一個指定金額，才可免費換取一個參加本地旅行團嘅名額，而澳門有兩個機會。澳門係不必要先消費，而係你一報名參加即可獲得津貼，明顯吸引得多！假設老朽參加西貢海鮮團一日遊，或流浮山生蠔美食團休閒遊。你話先獲津貼三百大洋，內心自然好想去食餐好啦！之但係依家要先消費一筆才可以免費換一個參加本地遊名額，的確如學者批評太迂迴了，錢跟人走，無疑更直接刺激消費，也更有誘因令市民參與，尤其退休人士。「明者因時而變」，旅發局有必要變通吓！抄人橋，好嘢又唔學，正蠢材！