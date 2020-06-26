做騷最怕雷聲大雨點小，競選連任的美國總統特朗普最近出了大醜，其競選辦公室本想全力出擊，在新冠肺炎疫情後舉辦一場震撼全美的造勢大會，提振特氏急速下墜的人氣，誰料重錘打造、在上周末晚於俄克拉何馬州一個大型體育館舉行的活動，卻中了「空櫈計」，特氏疫後首仗竟全程對着三分之二空櫈表演，事後他轟然大怒，追究問責恐怕少不了。

特氏辦公室事前聲稱要打造一個百萬人撐總統的活動，意即場館約二萬座位全爆滿外，場外亦要逼爆支持者，藉此反擊對手聲威。事前場館門票全數被預訂，而且極速被訂，造勢大會大受歡迎。可是，大會如期而至，場館的約兩萬座位，由中層座位至頂層，幾乎全部丟空，據統計，當晚場內只有六千二百人左右，只及座位的三分之一，場外更沒有支持者人影。

空櫈騷據說是年輕選民構思，有人在網上發動懲戒特氏行動，以爭相預訂特氏造勢會門票作號召，但訂票者根本不會出席晚會，結果成功讓特氏在全美國和全世界面前出醜，造勢會冷清，當晚特氏一邊心情沉甸甸，一邊卻要在台上努力做騷，激氣程度爆錶。

特氏真的急了，對手拜登聲勢愈來愈強，在各種民意調查中，他已落後拜登十四個百分點，如今七月將至，他的人氣弱勢若無法盡快挽回，連任捍衞戰便打不下去了。因此特氏急於揚威，誰料揚威變成揚醜，造勢成了失勢，還有比這更令人惱火的嗎？事後緝兇，中國又被鎖定，據指造勢大會舉行前十天，在美國大紅的Tik-Tok平台（即中國網絡平台抖音海外版）有一段短片，呼籲美國人登記門票，但不出席，結果「空櫈計」十分成功，短片獲得七十萬個帳戶「Like」。除抖音外，其他網絡平台亦有傳播，這一招令特氏陣營尷尬兼無奈，若無法拆招，未來的造勢活動都有危機。