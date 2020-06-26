剛剛在全國兩會上高調通過的《民法典》，不到一個月，就被一場轟轟烈烈的合村併居運動撕扯得粉碎。所謂「合村併居」，是山東在全省範圍內推動的合併村莊、居委會的運動。其標榜名義是很崇高的：將相近村居合併，拆除原有住宅，統一興建新樓盤，通過集中居住，可以騰挪出大片土地，用於恢復耕地或地產、工業開發。

隨着中國城鎮化進程，鄉村人口在逐步減少。村莊數量過去三十年間已從約一百萬個，減少到六十五萬個。但這種減少是自然過程，有的村莊由於城市擴張而融入城區；有的則由於地質災害或重大基建工程而整體搬遷。這就跟計劃生育一樣，須符合經濟社會發展規律。幾十年前，各地政府組織稽查隊千方百計強制墮胎節育；如今就是鼓勵生育，大部分人都已經不想生了。

山東等地的合村併居，一刀切地強制推動。補償偏低、不合理，新住宅區尚未做好規劃就強迫農民拆房，甚至很多剛剛建好的房子、剛鋪設好的水泥路，也不分青紅皂白輾壓得粉碎。對於牴觸的農民，則在子女就學、家屬就業等各方面施壓要挾。新屋未成，舊屋已拆，祖祖輩輩辛苦積攢的家業，瞬間變成瓦礫。很難想像，在二○二○年的今日，還有如此的「大躍進」堂而皇之地推行，引得民怨沸騰。

而且，一個村莊聚落的形成，遠非幾棟建築物，更有承載的生活組織、經濟生態、民俗文化。這種破壞幾乎是永久的，難以復原。最高領導人多次在視察鄉村時強調：「要讓居民望得見山、看得見水、記得住鄉愁。」合村併居、一拆了之的方式，豈非背道而馳？

《民法典》明文規定，私人對其合法房屋享有所有權，宅基地使用權人有權依法建造住宅及其附屬設施。其實，即使沒有《民法典》，保護合法住房權益，是最起碼的人權、最基本的道德底線，甚至是所有動物的本能。山東的一眾官僚，此前也在大會堂內參加了《民法典》的投票。但在他們看來，不過是幾張廢紙罷了。

山東是中國經濟第三大省，僅次於廣東、江蘇，但其經濟規模真實性一直被質疑，被戲稱是吹牛浮誇的「魯吹一號」。去年，粵蘇兩省經濟都接近十萬億元人民幣，而山東卻被擠掉了一萬億元的統計水分，從七點六萬億元下降到六點六萬億元，弄虛作假膽量之大，令人瞠目結舌。也許正是在這種壓力下，山東當局意圖通過合村併居，發展地產基建，拉動經濟。這被稱為「房吃人」，類比英國當年的「羊吃人」。其實「羊吃人」倒逼了英國經濟結構的升級換代，而「房吃人」無異於飲鴆止渴。

這種野蠻做法似乎也可解釋山東經濟倒退的原因。官僚主義、長官意志盤根錯節，政績工程、形象工程遍地，對於現代經濟模式和產業卻乏善可陳，缺乏踏踏實實培育經濟基礎、營造良好環境的耐心和專業能力。有人擔心，山東正淪為第二個東北。從合村併居的苛政看，良有以也。