世界視線：二戰歷史任修改　紅場閱兵正視聽

受新冠疫情影響而延後，原定於五月九日舉行的衞國戰爭勝利七十五周年紅場閱兵，終在本周三舉行。在疫情下，主要透過視像會議治國的普京總統，終在紅場閱兵台上現身。而他在演講中亦不出所料再一次重申：「我們將永遠牢記，是蘇聯人民擊潰了納粹主義。」

今年紅場閱兵展示的新型武器並不搶眼，真正重要的是二戰蘇軍坦克和身穿蘇軍服飾的列兵方隊所發出的訊息：對普京來說過去半年西方修改二戰歷史的種種舉動，顯然反映在極右政治勢力溫床下，納粹、法西斯主義正在還魂。

在這種思潮下，蘇聯在二戰中的貢獻被清洗，東歐的蘇軍將領雕像被推倒。在紅場閱兵前夕，普京罕有地向美國《國家利益》雜誌投萬言書，要求國際社會正視蘇聯在二戰中，以犧牲二千七百萬人的代價，「首先擊敗納粹」。

值得注意的是，普京在文中闡述了二戰爆發的兩點原因：首先，在第一次世界大戰結束後，以英美為主的西方國家權貴積極扶持歐洲的極右勢力，西方金融和工業界積極投資德國軍工業，而造就了第三帝國的崛起；其次，東歐國家波蘭為達成其地緣利益，抵制和瓦解蘇聯和西方合力阻止納粹抬頭的機會，導致了二戰爆發。

很明顯，普京的投書具有「出師表」的政治寓意，他暗示醞釀二戰的那段歷史，於今天是何其相似：當今西方一些政客和權貴正扶植世界各地的右翼勢力，以達成其全球戰略利益；而在東歐，一些國家為了自身地緣利益，正依附美國，試圖阻止俄羅斯與歐洲合作。普京的投書實際上還對俄羅斯年輕一代發出動員令，他指出衞國戰爭期間，自己年僅兩歲的哥哥死於列寧格勒圍城，父親在作戰中身負重傷。他筆鋒一轉問道：「當今的一代會怎麼做？他們在面對危機時會如何行動？」普京接下來寫道：「我看見年輕的醫生、護士，有時是剛畢業的學生，到疫區去救治患者。我看到我們的軍人在敍利亞戰鬥至最後一刻，他們如此年輕，不少只有十九、二十歲。但他們證明，他們繼承了偉大衞國戰爭中保衞祖國的戰士們的壯舉。」