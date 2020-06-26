正論：外傭湧港恐播毒　檢疫塞責必招辱

隨着本港新冠肺炎疫情放緩，暫停多時的輸入外傭陸續恢復，預計未來數月將有一萬二千名外傭抵港，同時帶來播毒風險。由僱主到中介皆要求港府為抵港外傭安排統一檢疫及隔離，惟廢官闊佬懶理，一旦疫情隨外傭抵港而爆發，以香港人口之密集，後果必然是災難性。

這絕非危言聳聽。香港兩大外傭供應國——菲律賓和印尼的疫情透明度不高，檢測亦較落後，有漏網之魚絕對不足為奇。儘管外傭抵港後必須檢測病毒並家居隔離十四日，惟隔離並非由港府負責，而是將皮球踢給僱主和中介，病毒恐有進入社區之虞。勞福局局長羅致光表明，僱主須為外傭提供居所進行隔離，如僱主不願意讓外傭在家中檢疫，也不為外傭提供居所，政府只能將外傭遣返原居地。僱主日後聘用外傭申請將不會獲批，中介公司亦因未能符合守則規定而會受到懲處。總之千錯萬錯，只有港府永遠正確。

誠然，僱主請人、責任自負並沒有錯，但這僅適用於正常時期。現在是非常時期，新冠肺炎疫情史無前例，傳播性和影響面極廣，單靠僱主或中介自理根本是強人所難。正如中介公司負責人指出，香港居住環境擠迫，外傭在僱主家中隔離，沒有獨立廚廁，檢疫效果大打折扣，要是外傭不幸帶有病毒，後果更是不堪設想。尤其是外傭多受僱照顧長者和幼童，他們抵抗力較低，一旦染疫後果必然非常嚴重。至於港府聲稱僱主可為外傭租住酒店，更是「何不食肉糜」的現代版。很多僱主都是基層打工仔而已，租住酒店兩星期動輒耗費數千元，不是人人都能負擔。廢官一味口爽，其實從來沒有易地而處，毫不體察民情。

無獨有偶，一名從菲律賓抵港的男子確診新冠肺炎並於昨日病逝，從側面印證了菲國疫情未受控的疑慮；至於本港近期幾乎每日都有十多宗以至數十宗外來輸入個案，大都來自南亞地區，印傭會否成為播毒炸彈，誰也說不準。有傳染病專家建議港府將抵港外傭送入隔離營檢疫，顯然不是無的放矢。誰都知道，新加坡之所以確診個案達到數萬宗，相當大部分是來自外勞。以港府施政之無能，同星洲政府強政勵治無法相提並論，當地尚且失守，港府又怎麼可能叫人有信心？

無可否認，香港家庭都要為口奔馳，家務很大程度依賴外傭處理，一直暫停外傭入境，無疑為很多家庭帶來不便，惟在疫情非常時期，港府處理外傭問題必須小心翼翼，一味依靠僱主和中介自理，隨時得不償失，倒不如將抵港外傭集中隔離，方便檢疫和追蹤，否則便不應貿然重開大門。事實上，港府現時用於檢疫的度假村仍有空間，新建的隔離營亦能提供宿位，證明拒為外傭提供隔離場地是不為也，非不能也。

天下之事，以為無足慮，則必有大可慮者。本港外傭人數接近四十萬，沒有出現大規模感染只是幸運，一旦新一批外傭帶毒入境，再在僱主家庭、外傭群組及社區傳播，香港的抗疫成果必然毀於一旦，港府勢必成為千古罪人，勿謂言之不預也！