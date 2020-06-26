功夫茶：捐血救人死全家　紅會職員心真黑

一個衰世，必有妖風！國學大師錢穆指出理想人格應具備八種條件：虛心、肯負責、有恒、能淡於功利、能服善、能忘我、能有孤往精神、能有極深的自信。阿哥，錢大師對「人」的要求未免太苛求了吧？唔好話衰世，即使係歲月靜好嘅治世，咁嘅人任你敲鑼打鼓都難搵呀！

畢竟呢個亂世，妖孽就多！呢，唔好扯咁遠咯，依家就有個現成例子。話說紅十字會血庫告急，輸血服務中心四出呼籲叫人捐血，輔警總部日前借出場地參與捐血行動，捐血嘅部分係輔警，大部分係正規警員，包括機動部隊人員、總區應變大隊第三梯隊人員，估計有近百人。一眾男子漢正魚貫踴躍捐血時，突然發現其中一名抽血員身上佩戴多款仇警飾物，包括含「黑警死全家」、「對抗警暴」等字眼嘅飾物。

喂！依家捐血救人啫，竟然被咒「黑警死全家」，試問男子漢如何安心捐血救人？當時有警員要求中心主管提供該名抽血員姓名，惟主管拒絕，最終須停止捐血活動。嗱！功夫茶向來幫理唔幫親，開講都有話「危邦不入，亂邦不居；天下有道則見，無道則隱」。大丈夫出於捐血救人嘅熱心，盡好市民之責，家陣搵個表態仇警嘅抽血員來幫手抽血，教人情何以堪？點知嗰句「黑警死全家」會否一語成讖？點鬼知你用乜嘢針筒來抽血？有冇「加料」……總之心理上梗係有條刺㗎啦。

講真，假設一世梟雄之曹操帶兵走，走入茅廁大門口，門口有隻大狼狗，咬住曹操個籮柚，佢都嚇到當場嘔血啦！依家搵個表態「黑警死全家」嘅抽血員來抽「黑警」血？咪玩喇！大家要知道，語言並不是迎風而逝嘅空洞話，講得出，即使做唔到，潛意識你就不懷好意。語言係人們實踐行動嘅誘因，你嘅表態根本反映你嘅盤算和企圖；呢個抽血員如此仇警，鬼知佢喺抽「黑警」血過程中會否玩花臣？

害人之心不可有，防人之心不可無，自己死都算，仲要「死全家」？一次捐血就咁改寫命運？分分鐘慘過梁天來，苦過金葉菊！命運就係曲折離奇、就係顛沛流離？一次捐血都好似吸毒咁影響一生咁大鑊？也難怪警方評估活動繼續之可能風險後，輔警總部決定即時暫停有關活動，做得好！

警隊強調今趟係個別事件，期望日後喺合適情況下繼續合作。香港紅十字會輸血服務中心就話「其中一位員工服務態度未如理想引致部分捐血人士不安」，中心對事件引起誤會致歉並會跟進喎！功夫茶認為嗰位仇警抽血員，唔應該再從事抽血呢項專業，應該轉行通屎渠！化「悲糞」為力量，以另類服務造福人群！