神州觀察：印軍允邊境動武　和談屬一廂情願

中印軍方早前在邊境地區爆發流血衝突，據指雙方各有死傷，更屬一九六二年以來的首次，雙方日前再度就此展開談判，惟會後俱未公開談判細節。但有印媒報道指，會議盡是印方要求中方撤軍、停止軍事集結等要求，更有指印方已作好全面戰爭準備，決定不再遵守兩軍對峙時不可使用兵器的一貫做法，擺出咄咄逼人架勢，亦再度印證了白眼狼永遠養不熟的道理，想要和平解決邊境紛爭實屬中方一廂情願。

其實對於本輪邊境衝突，哪需中方極力澄清，就連印度總理莫迪自己都說了，沒有遭中國入侵，至於這種毫無誠意的和談，半個世紀以來更不知舉辦了多少回，惟收效甚微。落花有意，流水無情，中國政府多年來心心念念的，就是國與國之間的睦鄰友好，和平共處，但是鄰居打從心底裏不想與你做朋友，又哪來的和睦？時刻算計着如何侵佔更多領土，或是隔三差五地挑起事端，令自己處處被動，又有甚麼理由要一再遷就退讓，甚至打贏了還要向對方「求和」？

就像一九六二年那次邊境戰爭，本質就是一場由中國被迫發起的自衞反擊戰，獨立後的印度政府不但延續了英殖時期對中國領土的非法侵佔，還得寸進尺繼續擴張，終被解放軍完敗於「天堂門口」，亦證明了只有具備軍事實力才能守住國土。誰知中國政府宅心仁厚，當時不但未有順勢收復被佔領土，更主動後撤二十公里，目的竟為了「感動印度」，讓其回心轉意，非要執着於以和平方式解決邊境問題不可。

都說念念不忘，必有回響，可惜東郭先生遇到狼，當年解放軍前腳剛走，印度後腳又踩了回來，之後更將中國藏南地區變成自己的一個邦，以行政及法律手段完成事實侵佔。而中方一廂情願促成和談的想法，在發動反擊戰之前就已被毛澤東確定下來，並遭印方斷然拒絕；這種想法亦讓對方覺得中國更加軟弱可欺，進而獅子開大口，向中國提出更多無理索求，此後犯境挑釁行為亦愈來愈多。

吃一塹，長一智。到鄧小平年代，中國政府又提出了求同存異、互諒互讓等一籃子解決中印邊境問題方案，希望雙方能夠「你讓一點、我讓一點」，結果印度依舊死活不肯讓，並推動研發核武器，挑釁中國、想要實現「地圖開疆」的底氣更加十足。所以多年來中方寄望一輪輪和平談判總是落空，中印邊境衝突從未停止，亦不會停；北京更應徹底看清新德里的真面目，及早改變鬥爭策略，不能總忌憚於所謂的國際壓力，怎樣也得讓對方長點記性，包括所有存心挑釁中國之人，否則總任由對方攪局，既無法向國民交代，更不應跪着崛起。