世界視線：美欲拉攏抗華　歐洲謹慎應對

美國國務卿蓬佩奧日前表示，已接受歐盟外交安全政策高級代表博雷利，針對中國進行正式美歐對話的提議，短期內將前往歐洲主辦新一屆會議。蓬佩奧在一個智庫活動中，透過視訊向歐洲喊話：「現在不是美國對抗中國，這是世界對抗中國。」

蓬佩奧的話的確冠冕堂皇，擲地有聲，但反應卻未免來得有點遲緩。博雷利早於個多星期前拋出有關倡議，但卻遭到華府冷待，把博雷利弄得好不尷尬，連番強調這只是他的「個人意見」。

白宮這番極速變臉，說穿了還是為了特朗普的個人選情。在最近這段時間，特朗普的白宮可謂「火頭處處」：在俄克拉何馬州舉行的造勢集會，反應遠遜預期；前國家安全顧問博爾頓出新書大爆白宮黑幕，特氏在關鍵搖擺州份的支持率，跟對手前副總統拜登的差距愈來愈大，反觀中歐領導人，日前舉行了疫情後首場視像正式會談，不由得特朗普不着急。

然而特氏到底有多大「誠意」，卻難免令歐洲方面猶豫再三。上述提到的蓬佩奧視訊講話，除了呼籲美歐攜手合作抵禦中國，亦重提華府突然決定裁減駐德國的美軍數目，顯示美歐雙方的分歧依然存在。更有甚者，美國因不滿歐盟補貼飛機製造公司空中巴士，威脅波音公司的銷量，宣布計劃向總值三十一億美元的歐洲進口貨品，徵收新一輪關稅報復，稅率或高達百分之一百。特氏為求連任，有需要拉攏歐洲遏華；而歐盟要平衡中國崛起，亦離不開美國。在這種情況下，特氏還要向歐盟開刀，令人不期然想起青蛙背蠍子過河的寓言，蠍子明知途中螫青蛙一下，大家都得完蛋，但還是忍不住這樣做，本性使然也。

更何況，如今特氏選情大落後，歐洲不少領導人均判定特氏基本上連任無望。當然，戲還是要做，但相信「美歐中國對話」的會議能夠落實，亦是形式重於實際。同時這也給北京當局提了一個醒：遏制中國已成為美國這個世界老大的基本國策，不會以「特下拜上」為轉移，反而拜登更能團結美國盟友，組成統一戰線打擊中國，比特朗普更難纏。