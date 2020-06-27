功夫茶：海洋公園舊人事　嚴控成本要新思

民間智慧指蜘蛛掛簷前，但凡求雨望穿天。意思係話農家睇到蜘蛛喺屋簷前結網，預兆未來將是晴天，求雨者望穿天都唔會求得雨水！

呢，有四十三年歷史嘅海洋公園連蝕多年，瀕臨破產，最終港府為挽救呢個所謂嘅港人集體回憶，向立法會申請逾五十四億元撥款，喺眾聲喧嘩下，呢塊「難啃嘅豬頭骨」都係頂硬上，啃咗佢！撥款通過，海洋公園嗰七千五百隻動物，又可以至低限度有一年好似王子公主咁，開開心心生活下去啦！

嗱，功夫茶都唔止一次話，海洋公園冇得救，拖多年又係倒錢落海盞眼冤。公園避過今年六月關門大吉，港府隨即公布海洋公園公司董事局成員任命，委任現任副主席劉鳴煒為主席，任期一年；同時又再度委任鄭詩韻、龔楊恩慈和吳永順三位非官守成員，任期同樣係一年，即由今年七月一日起至二〇二一年六月三十日止。

哈哈哈，以往主席任命多為兩年，而今次任期就一年貨仔，與公園撥款嘅救亡期一致。有人就估計政府有兩手準備，畀新主席這一年當考牌，睇吓能否喺一年內令公園起死回生！或者公園又係好似個波咁，即係滾來滾去，碌出碌入，東滾西滾，滾得幾滾，又滾進黑洞，碌得幾碌，碌入個無底深潭，又叫晒救命，公園不行了，七千多隻動物寶寶又面臨無家可歸了！

即係咁，邱騰華局長循例感謝即將卸任嘅主席孔令成等管理層嘅「貢獻」；而對新主席嘅任命，循例讚譽有加，又話係最佳人選，彼擁有豐富嘅商界經驗，亦密切參與公園多個重要發展項目云云。一般人都寄望新人事新作風，之不過，有學者就指出，海洋公園搞到周身債，董事局需負上最大責任，依家政府沿用舊人升做主席，恐怕難有革新思維協助公園走出困境，擔心一年後又再好似二世祖咁「攤大手板」，問政府攞「應急錢」！

依家疫情仍然嚴峻，客觀環境令海洋公園短期內難有大量外來遊客，至於如何吸引本地客，或與業界攜手搞吓本地遊、生態遊之類，新主席大可用吓心思。之不過，功夫茶絕對認同海洋公園搞成今日困局，並非單純公園唔再吸引或內地客驟減，真正死因係管理不善！尤其係未能嚴控人工開支，換句話講，即係人工增長快過收入增長，特別係一班高層加薪自肥，而巨額商業貸款又要還不菲利息，點會唔步入困局吖！新主席唔想「戇居居又過一年」，功夫茶相信佢一定要嚴控成本，減薪走唔甩，同時，唔好又係混帳唔清唔楚，咁嗰七千多隻動物才可以喜氣洋洋再呼吸下去！