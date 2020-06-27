產評：亞太區疫後洗牌　港亂局勢處下風

新冠肺炎疫情已過高峰，如今市場都在觀察各地經濟復甦進度。以亞太區為例，疫情令經濟損失以萬億美元計，惟這些都已成定局，刻下更重要的是如何重新分配資源，推動經濟復甦，而各地疫後重建的效率，將成為下一周期誰是贏家的關鍵。偏偏香港仍備受內憂外患衝擊，人心散亂，長中短政策皆難以執行，勢將進一步削弱競爭力。如此自毀長城，自甘墮落，只怕最終將成疫後大輸家！

據國際評級機構預計，亞太區經濟今年將萎縮1.3%，明年才會復甦，而這兩年的損失將近三萬億美元。要收復失地，各地政府正積極部署策略，務求精準施政，一矢中的。部分競爭力較強的地區，更已快人一步制訂中長期策略。就如同屬外向型經濟的新加坡，便藉機增撥兩百億新加坡元支持未來五年的科研計劃，圖將疫情化危為機，為長期經濟轉型升級注入動力。

事實上，今次疫情對全球經濟打擊甚大，但經驗顯示，愈是風高浪急，危中自有機。今次疫情歐、美經濟尤傷，歐洲已進入負利率時代，美國無限量寬覆水難收。反觀亞太區，以新興經濟體為主，經濟逐步重啟，中產人口保持增長，在全球資金氾濫下，增長前景較明確的亞太區有望成為吸「金」地！

過去香港在區內手執牛耳，可回歸接近廿三年，港府施政不堪入目，土地問題至今未見解決，變成「死症」。近兩年捲入中美貿易戰，更因港府處理修例失當弄得滿城風雨，社會極端動盪，還招來美國打「香港牌」的口實，可謂禍不單行，後患無窮。

一場疫情，未有令香港「病死」；但一個無能的政府，施政無方，敗盡香港老本，卻足以致命！面對區內各經濟體都磨拳擦掌調配資源應對短期困境和作出中長期部署，香港卻仍在內耗。疫情至今已近半年，企業破產個案增加，失業率高企，一萬港元現金紓困尚未到手，政府還宣布公屋逆市加租近一成，雖然之後又建議提供兩個月租金寬免以抵銷加租影響，但足見施政是依舊的不擇時機不顧後果，指望其統領全城上下一心推動疫後復甦發展經濟，更是緣木求魚！

「但看古來歌舞地，惟有黃昏鳥雀悲。」這兩句唐詩，就如香港的寫照。百年繁華過去，淪落到日暮途窮、鳥雀悲鳴。疫情對不少亞太經濟體而言，是危與機並存，尤其創新科技更廣泛的應用，帶來更可觀的經濟增長前景。反觀香港，疫情徒添煩惱，加速暴露管治低效和缺乏施政策略的弱點，只得靠內地輸氧吊命，看不見出路！