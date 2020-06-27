正論：澳門防疫快一步　香港揖疫門常開

同樣是中國特區，香港諸事不順，澳門樣樣領先，就連防疫抗疫，兩地也是優劣立判。正當香港輸入個案急增之際，澳門因為一名菲律賓裔澳門居民經香港入境後確診，果斷推出針對六國的新防疫措施，務求從源頭阻截病毒入侵。反觀港府不僅毫無知覺，甚至中門大開，抗疫會否「臨尾香」實在不容樂觀。

澳門昨日宣布，由印度、巴基斯坦、孟加拉、菲律賓、印尼或巴西出發，計劃經香港機場轉乘特別渡輪到澳門的人士，由即時起必須先出示由當地具資格的醫療機構所發出的核酸檢測陰性結果證明，方可登記及乘搭特別渡輪。當局強調，有關安排是為了保障特別渡輪的工作人員及乘客健康，足證澳門政府真正做到急民所急，以人為本。

不過是一宗輸入個案，也是事隔七十八日再有的確診個案，澳門已如臨大敵，澳門政府顯然沒有因為抗疫有成、確診人數少而有所鬆懈，和港府的「佛系抗疫」相比，簡直是兩個極端。香港近日不斷有輸入個案，昨日有三宗，早前甚至一天內有三十宗，大都來自南亞或東南亞地區，更有一名從菲律賓入境的男子病亡，目前的確診個案累計直逼一千二百大關。專家直指南亞地區防疫不透明，檢測落後，預料本港輸入個案陸續有來，隨時會造成另一波大爆發。饒是如此，廢官依然如老僧入定，無知無覺，別說推出如澳門的針對性防疫措施，連社會大表疑慮的輸入外傭問題，亦沒有叫停的打算。

正如本報之前指出，菲律賓、印尼等外傭輸出國的疫情仍未穩定，單是菲律賓，一日已新增七百多宗確診病例，一旦有染疫外傭入境本港，後果不堪設想。惟港府至今仍然不肯負起外傭檢疫責任，一味將皮球踢給僱主及中介，要求僱主必須為外傭提供居所進行隔離，否則連中介都會受罰。問題是，未來數月將有多達一萬二千名菲傭到港，香港居住環境擠迫，讓外傭在僱主家中隔離，隨時造成播毒風險。須知道，本港外傭近四十萬，一旦病毒在傭工之間互相傳播，將影響數十萬個僱主家庭，再傳播至全港各區。由此可見，港府有責任為外傭提供隔離場地，最低限度也要設限額制，分批入境，否則便不應貿然重啟輸入外傭的大門。

再說，面對南亞輸入個案急增，公營醫療隨時不勝負荷，港府是否有必要倣效澳門做法，要求南亞入境者出示檢測呈陰性的證明，不言自明。當然，以港府廢官之剛愎自用，外界每每要求他們學習澳門，他們都視之為奇恥大辱，偏要「鬥氣式」學一半不學一半，結果防疫事倍功半。事實擺在眼前，澳門抗疫成績超卓，香港拖泥帶水，要是第二波疫情爆發，香港將出現比沙士更慘烈的人命和財產損失，絕非危言聳聽。

一場疫情，見證港澳管治能力此消彼長，更見證兩地官員誰人真正愛民。香港的風光已是上世紀的事，在逆水行舟，不進則退的定律下，澳門迎頭趕上，又豈止防疫比香港優勝這麼簡單？