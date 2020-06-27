神州觀察：毒品案掃之不絕　保護傘助紂為虐

國家禁毒辦日前公開新一期中國毒品形勢報告，指出內地過去一年又繳獲大量毒品，而「金三角」等主要毒源地向國內滲透毒品問題依舊嚴重。該結果令人質疑在強大的掃毒攻勢下，乃至國家領導人、公安部長輪番上陣，日講夜講，毒案卻仍日日都有，掃之不絕的背後是否有人在充當保護傘？當局又將如何破局解難，徹底打贏禁毒人民戰爭？

正如報告顯示，內地去年合共破獲八點三萬宗毒案，拘捕逾十一萬人，繳獲各類毒品逾六十五噸，當中冰毒仍是最為濫用的毒品。總體吸毒人數雖連續兩年錄得下降，但仍有兩百一十多萬，情況無法樂觀；況且這只是官方統計數字，實際吸毒人數肯定不止這些。同樣地，當局已繳獲的毒品和破獲的毒案數量，都不能全面反映真實情況。

而在毒品來源地及販運渠道方面，過去一年雖無太大變化，惟境外毒品的輸入數量卻在上升，繳獲的三十五噸毒品超過全國半數以上，當中「金三角」地區仍是輸往國內的主要毒源地。此外，「金新月」、「銀三角」及南北美的毒品滲透風險亦不容小覷，尤其是現代物流、速遞業及互聯網的興起，都為國際毒品犯罪提供了更多便利，亦使得中國愈來愈面臨嚴峻的毒禍入侵危機。

平心而論，內地近年不乏聲勢浩大的禁毒行動，頻密的圍追堵截中亦屢有斬獲，近日不少地方又在晒「成績單」；國家領導人並主持召開了全國禁毒表彰會，公安部長、國家禁毒委員會主任趙克志近年更沒少往東南亞跑，以期加強國際禁毒合作，實現從內到外全面斬斷毒品犯罪鏈之目的。問題是，相關罪案年年打、天天掃，卻總如野火燒不盡，一年中被查獲的毒品就有六十多噸，沒查到的又有多少？且境外毒品輸入來來回回就那幾條線，怎麼就堵不上？掃毒之網如此疏漏，問題到底出在哪？

事實證明，堡壘最容易從內部攻破。近年內地禁毒戰線可謂「保護傘」倍出，每每叫人猝不及防，不論是雲南、兩廣等與東南亞毒源地鄰近的邊境城市，還是內陸城市，皆不乏掃毒英雄模範、禁毒大隊長這樣的重要角色淪為「墮落英雄」，或與毒販稱兄道弟、同流合污，或想方設法為之通風報信，提供庇護；像廣西大毒梟張加愛更曾得到當地三任公安局長保護。緝毒精英、地方官員競相助紂為虐，毒案頻生豈是無因。

說到境外毒品入侵，更不能不提本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團，早被內地公安部及國際禁毒機構證實是最大的「毒源」，之所以至今仍能遙控販毒害人，全賴本港警方及律政司兩把「保護傘」的功勞。