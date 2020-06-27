由現在到美國十一月總統大選，由於特朗普的選情見淡，他和他的極右勢力必然用盡方法來提升其選民的支持。而若民意不住地下跌，他們施用的手段會更為荒謬和厲害，不顧法律道德與美國國家的長遠利益。他們主要是打針對中國的牌，中國不能不防其突然的攻擊。

特朗普容不得連任失敗，不但他的性格使然，更是他的民粹主義。在新冠肺炎疫情與反種族暴動中，無論是底子和能力都暴露無遺，再不能欺騙一般選民了，此所以民意支持大跌。而他背後的極右勢力，也是乘特朗普的民粹主義才可以掌握政權，特朗普一敗，共和黨的溫和派必然乘勢驅趕極右勢力。極右勢力便不知再過多少時間才可重拾現在的權勢影響？他們與特朗普便會誓死保護現有的政治權力，將不惜動用所有手段，不顧一切。美國的民主體制能否抵禦他們無底線的政治操作呢？

詆毀辱罵中國是特朗普及共和黨今次選舉的主調。或許這可爭取不少美國無知選民的擁戴，但不足以扭轉逆勢。

一是特朗普等用的方法實在過於反智，也與現實不符。稍有智慧常識的選民便不易被說服。

二是中國在新冠肺炎疫情表現絕佳，有目共睹，且會是今年全球僅可經濟正增長的大國。以中國的疫情與經濟相比，特朗普的美國實在差勁，用謊言都沒法改變。無論疫情與經濟，美國的情況還在惡化。

三是在特朗普所謂「美國優先」的霸權政策下，即使美國之盟友歐盟、日、韓，亦開始離心，甚或與美的政策背道而馳。缺乏盟國支持，美國獨力難以支持其全球霸權。外交的挫折也必然傳達到美國內部，牽連美國眾多全球化的機構、企業和人物，他們都可以變成反特朗普的力量。

特朗普及其極右勢力不會無視惡劣的形勢變化，也應看到單只妖魔化中國，既得不到國際的認許，也不足以此來扭轉選民對特朗普快速失掉的擁戴。現在離選舉只有四個多月，選舉工程怎樣改組也會來不及。於是，特朗普等會不會鋌而走險呢？

走險一是國內出兵鎮壓暴動，鎮壓不成便宣布緊急狀態，引用緊急的政策走軍管、延遲選舉。

走險之二是發動戰爭，以戰爭來爭取選民的投票。戰爭的對象可以是伊朗，但政治作用不大。可能產生政治效應的是與中國作戰，但不是全面戰爭，而最可能的是在南海開戰。美國突襲南海中國新填的海島，以此震懾中國。反應如何，便要看中國態度，不反制，則特朗普便贏了民意。