如果說政治是一種高明的騙術，那麼熱衷於搞政治的人即使不是騙徒，起碼也是投機分子。有「漢奸」之稱的李柱銘正是當中的人辦，他日前接受外媒訪問時誇誇其談，批評「提倡攬炒的人一無所知」，「暴力做法適得其反」，又指自己始終如一堅持「一國兩制」立場，如果要求獨立，會令香港失去國際支持云云。這就奇怪了，他之前不是聲稱和年輕人一起行民主路「舒服晒」嗎？為何現在又批評年輕人一無所知？反對派不是一直堅持「不分化、不割席、不篤灰」嗎？為何現在又認為暴力做法適得其反？

有人說李漢奸被「港版國安法」嚇怕，可謂一語中的。身為大律師的他應該很清楚自己會有甚麼下場，參與非法集結最多判監幾個月，但觸犯「港版國安法」最高可判刑十年，隨時臨老唔過得世，不怕才怪。

正所謂，風雨來臨蟻上樹，大船將沉鼠先逃。「叛國禍港四人幫」之首漢奸黎一再申請保釋期間離境，連法官亦質疑他可能一去不返，「叛國禍港四人幫」之一的李漢奸自然也是惶惶不可終日。他早前忽然擁抱二十三條立法，已令人嘆為觀止，現在又批評攬炒及暴力，更是令人瞠目結舌。這種人不僅臉皮夠厚，而且貪生怕死，口口聲聲追求民主，實際上謀求政治私利，一旦大難臨頭，便急急退縮自保，只有無知廢青才會傻乎乎聽其唆擺。

人們常說政治是骯髒的，其實政治本身並不骯髒，骯髒的是搞政治的人。李漢奸之流一方面唆擺年輕人充當炮灰，一方面嘲笑年輕人一無所知，豈止骯髒，簡直卑鄙。事到如今，年輕人也該醒醒了，黑手紛紛退縮，你們還在瞎衝，白白斷送大好前途，難道不覺得無辜？你們天天叫喊口號，將港獨稱為「唯一出路」，難道不覺得無聊？說到底，政治既是高明騙術，更是複雜遊戲，年輕人大多思想幼稚，認知淺薄，根本不適合玩這種遊戲。