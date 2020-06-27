政府預告未來年年財赤，與其推卸責任給暴潮及疫潮，不如承認自己理財不善，大花筒洗腳不抹腳，樣樣事情都如倒錢落海，大如基建超支延誤狂燒百億元視作等閒，就算小如口罩，也是使冤枉錢，耗資八億元派發銅芯口罩，劣評如潮，聲稱收到一百四十四萬宗登記，惠及逾三百九十萬人，但大家在街上甚少見到市民戴此口罩，實際反應可見一斑。

大眾除了不滿口罩外形像內衣，更質疑口罩防禦病毒的功能，特別是新冠肺炎病毒，這方面沒有確實證據，最近有測試發現，口罩部分隔層多次清洗後，出現滲水，恐怕影響防護能力。專家不建議醫院診所等環境使用。性命緊要，疑人勿用，疑罩你會戴嗎？聽聞很多市民領取了銅芯口罩都不是立即戴用，而是放在櫃底等到其他口罩用光了才使用，失去派罩抗疫的意義了。

真是難為了一眾高官，出席公開場合都會戴上銅芯口罩，以示同心，暗地裏會否膽戰心驚，啞子吃黃連，有苦自己知？倒是他們上司，林鄭月娥忍不住嘴，日前見記者時，戴上嘅銅芯口罩有點鬆脫，跌到低於鼻子，兩度露出鼻孔，她尷尬弄高口罩，甚至一度除下，情不自禁地說「口罩麻麻哋，可能洗得多鬆咗啦」，無論是任何人，平民或高官，身體最誠實，確是不變的真理。

據說政府還會直接將「銅芯抗疫口罩」派發到學校、住宿院舍和社福機構，究竟這是德政或「靠害」，明知老人幼童抵抗力較低，你叫機構派還是不派，用還是不用？或許當局心知肚明，有意補鑊，下星期起將透過郵政向全港每個住宅地址，免費派送一包十個「一次性口罩」。原來這些口罩是政府在「本地口罩生產資助計劃」下首批採購的口罩，又是慷納稅人之慨。既然如此，應該一開始索性只是派一次性口罩，免卻令人擔心。之前八億元派罩，原來又是花得冤枉，倒錢落海。