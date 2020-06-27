香港紅十字會輸血服務中心在九龍灣輔警總部開設捐血站，其中一名抽血員身上佩戴多款反警飾物，包括有「黑警死全家」、「對抗警暴」等字眼。有警員要求中心主管提供該抽血員姓名，惟主管拒絕提供，最終須停止捐血活動。消息經傳媒報道，全港嘩然，不是說香港血庫見底，急需補充嗎？怎麼警察集體捐血，紅十字會卻派員去侮辱呢？

令人奇怪的是紅十字會的抽血員工作時不用穿上制服？服裝飾物沒有規定？如果需要穿着制服，有佩戴飾物規定，該名抽血員明顯觸犯工作人員守則，中心主管不採取行動制止，是縱容下屬胡作妄為，沒有盡好當主管的責任。今次更是任由下屬抽血員在工作期間佩戴對捐血人士具侮辱性的飾物，不把這些下屬立刻調離開除，令捐血人士安心，明顯是工作不力，怎可以拿「其中一位員工服務態度未如理想引致部分捐血人士不安」作詞推諉？公然侮辱捐血人士，原來只是極輕微的「服務態度未如理想」，說不定要毒打傷害捐血人士才算犯錯了。

有警員要求取得該名抽血員姓名，理所當然，他可以拿來作投訴，或通知同袍避開該名帶敵意的抽血員，以免可能受到傷害，也是合情合理。中心主管拒絕，是不把捐血人士的擔憂當作一回事，未有打算平復捐血人士情緒，又怎算「即時處理」？我看不僅是「其中一位員工服務態度未如理想」，連負責的主管也明顯犯了嚴重錯誤。

近月來醫護衞生當局時常宣布血庫告急，呼籲市民踴躍捐血，而紀律部隊一向是捐血的積極支持者，紅十字會怎可能會如此輕率，派出表明仇視捐血對象的員工去工作，當場侮辱對方呢？這種安排不正正是故意把捐血志願者拒諸門外嗎？

日後市民如果打算捐血，應該如何保障自己的安全呢？是否要先檢查清楚紅十字會的工作人員持何種政治立場，是否與自己的理念同一陣線，才決定是否捐血呢？又或者紅十字會可以在捐血站外大字標明，只接受某一政治傾向人士捐血，以免普通市民一片好心，本着純粹捐血救人態度進去，豈料碰到不同政見的抽血員，被侮辱後敗興而回。

香港紅十字會輸血服務中心事後公開表示，對事件引起的誤會致歉。其實致歉大可不必，不如實事求是，既然黃色經濟圈已大獲支持，成功開展，紅十字會大可另設特定收集捐血的黃十字捐血站，把工作時喜歡宣示政見，專門佩戴政治性飾物的員工集中，開宗明義只接受黃色手足的血液，避免收集的血液不夠純正，也避免無辜市民誤闖黃色捐血站，飽受侮辱。