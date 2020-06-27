隨着疫情重創經濟，黑暴又蠢蠢欲起，黃店執笠並不鮮見。隨便在旺區巡一圈，不少早前「告急」的黃店已經關門大吉，一些正在吊命的黃店亦被投訴食品難吃，執笠只是遲早問題。

最令人側目的是，一間童裝連鎖店的老闆忽然變黃，在店內擺放暴徒像，即時大收宣傳之效，不僅名不見經傳的老闆人氣急升，其店舖生意亦忽然紅火。然而好景不常，別說該店遭商場大業主要求收起暴徒像，人流亦因熱度下跌而大減，很快便打回原形。而且好戲還在後頭，壹淫媒大字標題狂踩「同路人」，指該童裝連鎖店「變黃變得遲」，老闆「欠債無門先變黃吸金」，有逾二十宗欠租在身。

老闆被踢爆後不得不承認欠租，揚言「行家欠租很普遍，或多或少因為疫情影響，而且當時欠租有十間舖，大財團都有此情況，不明白為何只抽他們獨立出來談論」，反斥壹淫媒寧踩同路人不踩共產黨，顯得忿忿不平。

呵呵，真相大白了，有人在黑暴高峰期不變黃，到水尾才變黃，原來周身債，希望臨尾刮一筆，畢竟黃絲人傻錢易賺。可惜真的假不了，假的真不了，政治理念還是其次，莫財始終都會有人知。想來也不奇怪，正常生意人絕少沾染政治，商家大小通吃，黃藍生意都想包攬，只有窮途末路的人才會鋌而走險。難為該老闆欠租欠得理直氣壯，果然人窮最惡，這一點倒跟黃絲本色如出一轍。

其實，黃色經濟圈是十分短視的行為，客路局限於一小撮人，除了個別茶餐廳還有可能生存，其他黃店只有死路一條。香港只是彈丸之地，沒有能力自給自足，黃店貨源絕大多數來自內地，即使茶餐廳也要靠內地供應食材，真不知他們有何本事「不招待普通話客」，更不知他們有何能耐和內地切割關係。黑暴始終會過去，香港是中國領土卻永不改變，大家不妨放長雙眼，看藍黃誰能笑到最後。