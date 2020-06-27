中美兩國貿易戰加疫情重創世界經濟，國際貨幣基金組織（IMF）發表最新預計，二○二○年全球經濟將下降百分之四點九，美國跌百分之八，歐元區跌百分之十點二，日本跌百分之五點八，印度跌百分之四點五，中國是唯一能保持增長的大經濟體，預計可上升百分之一。

未爆發新冠肺炎疫情前，中國曾希望經濟增長能達百分之五以上，出現疫情後，有國家領導人曾說仍然希望能達標。其時，本欄已指出要求達標大可不必，下半年全球的局勢波譎雲詭，如果經濟增長目標定得太高，既不切實際，也難為了全國企業。經濟實力是一種對比關係，增長得慢未必是大問題，只要競爭對手更慢，你在一定程度上便算贏了。

中國最大的競爭對手是美國，今次疫症未出現前，預計本年度的經濟增長率，中國是百分之五至六，美國是二至三，兩者相差百分之三。如今據IMF預測，前者上升百分之一，後者下跌百分之八，距離一下子就拉開了九個百分點。到了二○二一年，IMF估計中國經濟會增長百分之八點二，美國則增長百分之四點五，前者仍然完勝後者。

新冠肺炎疫情是危，但亦是機，讓中國可以拉近了跟競爭對手的距離。原因無他，正是「中國模式」的管治效率較西方優勝。疫情最初在中國大規模爆發，領導層能冷靜面對，全盤擘劃，控制疫情的手段勢挾風雷、上行下效，所以國家秩序很快便能恢復。反觀美國及歐洲地區，管治者做事溫溫吞吞，錯失了最佳的防疫時機，再加上在號稱講人權、講平等的國度，就算決策者再英明，人民也有權不理會，繼續我行我素。且看美國，疫情下本已風聲鶴唳，但人們還「自由地」聚眾示威、暴動，人群結集愈多，就愈容易傳播病毒，社會想要復原，自然遠比中國困難。