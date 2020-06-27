風雲入世多，日月擲人急。人稱「民主阿婆」嘅前政務司司長陳方安生忽然感到歲月忽已晚，發表聲明指已答應兒女，由公民及政治工作退下來，今年二月已年屆八十，更加珍惜和家人，特別係孫女們和女婿共聚天倫時光喎！

人貴自知，老到某個程度如果仲鍾意亂噏無謂，好容易出醜，好似同民主阿婆一樣被內地官媒炮轟為「叛國禍港四人幫」之一嘅李漢奸，一時話同一眾年輕人行民主路感到舒服晒，一時又自認係中國公敵，又話香港年輕人唔鍾意佢，仲轉軚話年輕人提倡攬炒係一無所知！又忽然支持二十三條立法不要「港版國安法」，究竟佢知唔知自己想表達乜㗎？難怪被學者斥佢係「牆頭草」！

「忽然民主」嘅民主阿婆，一生「忽然」咁咁咁，又「忽然」變變變，早前「忽然」就同漢奸黎、李漢奸、政治主教來一個「密室飯局」，以為在幕後操縱「民主」玩吓嘢就神不知、鬼不覺？搞民主若然喺密室吃餐飯，唔見到陽光就掂，咁「民主」呢兩個字又點會有光環呢？所謂「近朱者赤，近墨者黑」，一味同宣淫販賤、叛國禍港嘅漢奸密室食飯，就會食出民主路，變出「香港良心」？係真唔係吖？咁神奇！

大家如不善忘，去年林鄭宣布修例事件「壽終正寢」時，「搞事四人幫」又高調出嚟攪局，繼漢奸黎趕住赴美同美國國務卿蓬佩奧就修例等議題會面後，民主阿婆一樣雀躍，禁不住撲出來慌死市民唔知佢係港英時代嘅廢電池，喺大氣電波話要眾籌一百萬元，就修例一事撰寫民情報告喎！而有關報告仲會提交各國駐港領事館添！目的就係一個：唱衰香港！

民主阿婆家陣仲享受緊政府長俸，食君之祿不但未能擔君之憂，仲要飛來撲去周圍唱衰香港，告洋狀，簡直不要臉及無恥。今眼見反中亂港一眾漢奸洋奴，落得一身官司纏身惶惶不可終日，仲唔退下博乜呢？