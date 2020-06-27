大美國主義、唯我獨尊，完全在國務卿蓬佩奧中體現。早前聯合國人權理事會一致通過決議，譴責導致美國黑人弗洛伊德死亡的種族歧視和警察暴力，蓬佩奧的醜惡嘴臉體現無遺。他不但毫不在乎，更反過來嘲諷聯合國不去關注更值得關心的地區是偽善，顯示他不認為美國需面對自身的種族和社會不公，即使有問題亦不用國際社會批評，簡直傲慢與猖狂。

蓬佩奧獲得總統特朗普信任，可能是他一副美國高人一等的嘴臉，他反批評聯合國轉移視線，要是關注人權就應該去關注古巴、中國、伊朗等有系統性的種族差異，還厚顏無恥地辯解，說弗洛伊德事件引發的種族議題，正好展示美國民主體制的長處和成熟，呼籲聯合國理事會要求各國學習美式民主，再檢視各國自身的問責和透明標準。

既然蓬佩奧將美式民主說成至高無上，無堅不摧，哪就需要跟他算算帳。二○○九年豬流感在美國爆發，美國沒有第一時間通報，最後疫症傳播世界各國，人命及財產損失不計其數，這是民主國家的處事手法？金融海嘯從美國引爆，反映出美式民主資本控制失調，波及全球經濟下陷，若不是美式放任借貸模式，經濟泡沫不會爆煲，再墮經濟衰退。再數回最近的新冠肺炎爆發，美國由特朗普至整個政府，應對手法左搖右擺，軟硬失調，導致疫情第二波爆發，根據《華盛頓郵報》，本月二十四日單日新增超過三萬八千人確診，創新紀錄，該國確診人數超過二百三十八萬，死亡近十二萬二千人，令人質疑這到底是甚麼社會控疫管理制度？

弗洛伊德事件反映美國根本不存在公平正義，這個由多種族組成的國家，如果民主體制完善，運作公平公開公正，就不會經常發生種族衝突或處理不公平的事件。說得多並不代表事實，反令聽者厭惡，只要實事求是，有麝自然香，蓬佩奧不用亂吹水，解釋變掩飾。