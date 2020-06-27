第十三屆全國人大常委會明天在北京舉行一個月內的第二次會議，一連三天。《港區維護國家安全法》有望在這次會議完成審議並表決通過。果如是，則是中央政府和全國人民送給香港回歸二十三年特大歷史性厚禮，香港成功進入了第二次回歸的歷史階段，補回了本應早就安裝好、使用好的防盜閘，填回了本應早就填平好的國家安全短板及漏洞，解決了本應早就遏止好的「港獨」分裂及黑色暴亂。

這份禮物有多厚重？有多珍貴？借用港澳辦副主任張曉明在紀念香港《基本法》頒布三十周年研討會上的一句話：「香港社會不少人已在展望二○四七年後『一國兩制』的前途命運，我們確實要考慮一下，香港拿甚麼樣的紀錄來獲得屆時全國人民代表大會及其代表的全國人民的新的授權呢？」真是言簡意賅，語重心長。

每個香港市民都應該像學生面對老師那樣撫心自問，功課交齊了嗎？書溫好了嗎？考試合格了嗎？這些基本作業都不能完成，考試屢屢「肥佬」，還可以順利升班或畢業嗎？設身處地看看香港自己。如果「港獨」分裂勢力成功上台，如果反中亂港奪取了立法會的否決權，如果美英等外國勢力在港的代理人控制了管治權，如果香港變成獨立或半獨立的政治實體，如果香港成為中美角力打擊中方或入侵滲透中國大陸的橋頭堡，如果香港成為外國侵略者敵視、和平演變分化中國的「顏色革命」戰略基地的無掩雞籠，試問香港人還會有運行嗎？香港還可以幻想「五十年不變」後又「五十年不變」嗎？無論是甚麼意識形態腦袋的香港市民，都可以非常容易地從六個「如果」的推理性問題中找到合乎邏輯的答案。

所以京官早已為七百多萬香港市民想好了今天和歷史所面對、而又絕不能迴避的課題。同時，人大也協助港人及時補課，交出《港區維護國家安全法》的答卷。可見國家對香港百姓是愛護有加。

事實上，這份答卷早已備好了，只待時機的配合，鄧小平所說：「總有一些事情沒有中央出頭你們是難以解決的。」《基本法》二十三條本地立法經董建華、曾蔭權、梁振英、林鄭月娥等四任行政長官都因各種主客觀的原因，拖延了十七年都做不成，現在人大常委會為香港特區安裝了，從此香港安居樂業。「港版國安法」既保護了在香港這塊土地上營營役役的老百姓，又保障了在港中外投資者安心經營，更保衞了香港不成為賊巢匪窩禍延內地。「港版國安法」無形中為香港市民爭取全國人民支持香港特別行政區加分，為香港特區爭取有更長的時間延續和發展「一國兩制、港人治港」的偉大事業。

誠然，十七年防盜閘裝不成，盜賊橫行，倒逼人大出手，只經三十多天便可望大功告成。此時此刻，還是要多謝香港的「港獨」分裂及黑暴勢力、「反中亂港」集團政黨組織和那些漢奸走狗、賣國賊在美英和「台獨」勢力的支持下，發起持續一年多的瘋狂進攻，妄圖透過港版「顏色革命」一舉顛覆奪權，結果成功爭取「港版國安法」！