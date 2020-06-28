正論：狹路相逢勇者勝　出招反制此其時

以戰止戰，雖戰可也。正當中美博弈愈演愈烈、兩國關係朝全面對抗的方向發展之際，美國因為中央落實「港版國安法」而乘勢提出制裁，完全是意料中事。繼取消香港的特別待遇後，美國參議院亦一致通過《香港自治法案》，而國務卿蓬佩奧更揚言對有份參與制訂「港版國安法」的北京官員實施簽證限制，其家屬亦可能受影響。面對敵人來勢洶洶，蠻不講理，中國不挑事亦不怕事，既然對方步步進逼，出招反制還以顏色正是時候。

美國參議院通過的《香港自治法案》，聲稱可對損害香港自治的個人及實體施加制裁，包括官員及其家人、部分公司以及有生意來往的銀行。蓬佩奧則進一步指出，制裁將針對北京官員及其家屬。對此，本港一些政客大為震驚，認為有關法案對香港商界威脅「好大」，是《香港人權與民主法案》的加辣版。反觀北京則表現得不卑不亢，重申香港事務純屬中國內政，不容外部勢力干預；港府亦是同一口徑，敦促美國國會停止干預香港內部事務。

當然，「港版國安法」一旦落實，勢必嚴重損害外部勢力利益，其代理人想要在港再次發動顏色革命已成癡心妄想，想插足香港事務也難，取而代之是中央落實全面管治權，外部勢力不千方百計反對才怪。正如有建制派議員指出，北京對美國的反應已有所預料，所謂制裁都是「最低消費」而已。經過一整年的黑色暴亂，牛鬼蛇神統統現形，中央經過深思熟慮才推出「港版國安法」，根本不會輕易動搖，美國所謂的制裁除了讓洋奴漢奸聊以自慰，又豈能嚇倒中央？民主黨的胡志偉揶揄中央低估國際對「港版國安法」的反響，不過是死雞撐飯蓋，真正低估中央決心的恰恰是一幫洋奴漢奸罷了。

天要下雨，娘要嫁人，不以人的意志為轉移。當今世上，惟有中國有力挑戰美國世界第一強國的地位，即使中國從來沒有爭霸的念頭，美國也不會相信，為阻霸權沒落，對中國的打壓必然是全方位，而且出手只會愈來愈狠，甚至有人猜測，特朗普為求連任，隨時可能對中國發動實體戰爭，一來可爭取民粹支持，二來亦可做其戰時總統，推遲大選。這絕非危言聳聽，特朗普及其背後極右勢力為求繼續執政，無所不用其極，特別是美國飽受疫情衝擊，人命和經濟損失慘重，有人狗急跳牆，向中國落手絕對不足為奇。從台海風高浪急，到印度也來叫板，美國在前台指揮策劃已是彰彰明甚，忍讓只會被當成可欺，中國已到了不得不強硬應對的時候。

來而不往，非禮也。經過新冠肺炎一役，美國的虛有其表、色厲內荏無所遁形。國際貨幣基金組織甚至預測，今年全球經濟將收縮百分之四點九，美國更會收縮百分之八，只有中國仍能有百分之一的增長。由此可見，今日的美國早非昔日的美國，今日的中國更非往日的中國，經濟體積已大到不能倒，美國自身難保還妄想打擊中國，注定自取其辱。更何況，美國亦曾以同類手段制裁俄羅斯官員，結果無功而還，同一套用於中國身上會有多大殺傷力，不問可知。

事實上，美國所謂的制裁不過是裝腔作勢，觀乎取消香港特別關稅待遇，至今仍是口惠實不至，既沒有制裁細節，又沒有時間表，當知白宮根本是口硬手軟。畢竟美國在香港擁有龐大政治和經濟利益，除了每年賺取逾三百億美元貿易順差，更有一千三百多家美國公司在此設立辦事處，其駐港總領事館規模甚至比駐北京大使館還要大，美國制裁香港等於懲罰自己。更不必說，美國可以威脅禁止中港官員及其家屬入境，凍結他們在美資產，中國一樣可以照辦煮碗，凍結漢奸走狗以至美國權貴在華資產，禁止相關人員入境。僅澳門賭牌兩年後到期，美資賭場續牌與否已是一大籌碼。

說到底，打鐵還需自身硬。美國一向欺善怕惡，他們不敢招惹俄羅斯，甚至不敢招惹北韓，反而肆意打壓中國，當中一大原因，正是中國一直以韜光養晦為原則，可忍則忍，可讓則讓。須知世界正處於百年未有之大變局，外部勢力來者不善，善者不來，國家安全退無可退，不強力反擊只會讓敵人得寸進尺。

正如俄羅斯總統普京所說，沒有實力的憤怒毫無意義。美國撕破臉皮，仗勢欺人，中國除了針鋒相對，強力反擊，已是別無選擇。除了要在香港問題企硬，更應將現役核彈數量提升至與美俄相當的水平，為中美一戰做好萬全準備。