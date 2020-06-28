功夫茶：粵港毒品掃不盡　天網為何多疏漏

剛過去嘅星期五係國際禁毒日，內媒尋日報道指雲南昭通、文山、德宏、西雙版納等地，先後銷毀早前繳獲嘅毒品共十七點九噸。省公安廳表示，今年共破獲三千九百四十四宗毒品違法犯罪案件，繳獲九點八三噸毒品和近七百六十五噸製毒物品。

無獨有偶，香港警方日前亦喺新界落馬洲一豪華屋苑內搗破一個氯胺酮加工場，拘捕一男一女，檢獲毒品總市值約一千五百萬元。警方正調查毒品嘅來源和流向，估計毒品源自外地，因受疫情影響改在港加工並在本地市場放售。

粵港毒品掃之不絕，何以故？中國早在一七二九年，即雍正七年已頒布了第一道禁煙令，當年主要係禁鴉片，但到咗道光已歷一百一十年，還是愈禁愈有，皆因朝野敷衍，致令國民受害愈來愈深，當年，主張要拿出決心禁絕鴉片以救國家嘅，當推林則徐，佢丹心一片上疏道光：「若猶泄泄視之，是使數十年後，中原幾無可以禦敵之兵，且無可以充餉之銀。」可見毒品害人，何止影響一生，簡直可以滅人之國吖！

嗱！聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）去年分析由東盟、區內國家及智庫提供嘅數據後，發表跨國犯罪組織於東南亞活動嘅報告，指出有組織犯罪嘅規模比以往複雜，包括販賣冰毒。報告指由於中國加強邊境保安，迫使販毒集團將製毒工場轉移到緬甸，佢哋會與民兵及武裝分子合作，製造和走私水晶冰毒及冰毒丸到東亞、東南亞、大洋洲及南亞。

中國去年與老撾、緬甸、泰國和越南邊境聯手，進行二十七次聯合掃毒專項行動，在境外逮捕了三百七十二名販運及吸毒人員，繳獲一點七噸毒品，呢，有關嘅生產及出貨路線，與本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻嘅販毒集團所用路線完全脗合！近年內地不乏聲勢浩大嘅禁毒行動，相關罪案天天掃，年年打，何以總是野火燒不盡似的，是沒有「苟利國家生死以，豈因禍福避趨之」嘅林則徐？

講真，粵港兩地一年查獲嘅毒品即使以百噸計，抓獲嘅毒販以萬計，如果不能「擒賊先擒王」，即係將幕後主腦如「上海仔」之類嘅大毒梟繩之於法，就難以從內到外全面斬斷毒品犯罪鏈！再講啊，境外毒品輸入來來回回就那幾條線，有道是天網恢恢，怎麼就堵不上，每趟雷霆萬鈞之勢嘅大掃毒，為何仍會如此疏漏？說到底，還不是「保護傘」在作怪！罪惡滔天嘅「上海仔」每次都能聞風先遁，佢有三頭六臂咩？佢屎忽裝咗火箭發射器咩？事實係前高級警務人員都出席佢嫁女宴，佢冇警方及律政司兩把「保護傘」根本插翼難飛！佢一日逍遙法外，粵港兩地毒品只會長掃長有！