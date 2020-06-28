世界視線：華盛頓特區建州　共和黨被將一軍

美國眾議院日前歷史性通過「承認華盛頓特區法案」，同意讓首都華盛頓特區成為美國第五十一個州。一旦華盛頓特區升格第五十一個州，將佔地約一百七十平方公里，而聯邦特區將大幅縮水至只有約五平方公里，僅包括白宮、國會大廈以及最高法院等幾幢建築物。

華盛頓特區升格之議，討論至今已有四十年，對上一次在眾議院投票，是在一九九三年。儘管現時參議院由共和黨控制，該黨領袖麥康奈爾已明言，只要他一天在位，法案也不用指望在參議院有寸進，總統特朗普亦表明不會簽署法案。然而無可否認的是，民主黨在今次議題設定上，佔據了道德制高點。

黑人弗洛伊德被白人警員跪殺引發的全國示威風暴中，貴為首都的華盛頓烽煙四起，但因為華盛頓特區的特殊地位，如何「平亂」的決定權在總統而非州長，特朗普一度揚言出兵，引發眾怒，在此情況下，華盛頓特區「建州」自然能得到更多支持。

「黑人的命也是命」運動波瀾壯闊，非裔黑人受到的制度性歧視，再一次成為全國焦點。目前華盛頓特區有超過四成黑人人口，遠高於全國的一成二水平，但正因為作為特區，華盛頓特區並沒有自己的參議員，眾議院則只有沒投票權的「代表」，而華盛頓特區居民的納稅金額在全國名列前茅，單是一句「納稅而無代表」，就足以讓民眾支持華盛頓特區居民成立新州。

但細究下去，共和黨人指摘民主黨夾帶政治私心，只想在國會裏增加議席（華盛頓特區市長幾乎一直是民主黨人的囊中物），並非全無道理。正如共和黨人挑戰，既然要在國會選舉有投票權，為何不乾脆併入馬里蘭州？說穿了，馬里蘭州本來就是「藍州」，加上華盛頓特區的民主黨票，也不會增加參議院的議席。事實上，除了華盛頓特區建州，部分民主黨支持者一直建議 「拆細」藍州，例如將加州拆成南、北，紐約的長島自成一州（原因是該州面積跟羅德島州相若），以增加總統和眾議院選舉優勢，此例一開，美國將陷入無止境的碎片化。