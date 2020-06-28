「港版國安法」一出，香港的政治平復再無疑問。反中亂港的便要撤退，管他們撤往台灣抑或英國、美國，香港便少了動亂的因素。而留在香港的，在國安法的威懾下，安心守法生活工作，不謀作反搗亂，香港社會自由開放，多元包容，不會對他們迫害。

不過，無論國法有否追溯期，已犯罪者，一定要算帳，不能姑息，否則的話，怎樣彰顯公義與法治？今後對去年以來犯暴動和相關罪行者的審判，應該仍然是嚴刑重典，嚴厲地禁制鎮壓參與和策劃政治動亂者，對年輕犯重罪，如縱火、傷人、藏械，不能放縱，重刑給他們重重教訓，也以儆效尤。歷史從來不會饒，輕饒必致禍患。

從國家利益或從香港的安穩發展而言，國安法的實行，都屬必須，可以在今後中美衝突中先設防衞機制。即使美國霸權多行不義而自我潰散，香港社會再無政治衝擊，國安法可以備而不用，對國家與香港是百利而無一害。

一如新冠肺炎疫情，不嚴厲防疫治疫，疫症便會摧毀社會。國家在香港推行國安法，便像把香港收納在防疫治疫的防衞裏，免受外國勢力的侵害襲擊。中國防疫治疫成功便可恢復經濟，且成為全球少有的疫情控制，經濟可以有正增長之所。香港依附內地，防疫治疫合作，便可成擴大的經濟與社會空間，在全球逆境中求發展。

香港實行國安法，排除外力干擾，禁制內部叛逆，建立起政治與社會的穩定，一可免除「顏色革命」的侵襲；二是在國際的亂世中形成一穩定樂土，連接中國內地成為國際少有平穩發展的空間。

美國霸權衰落，總統特朗普防疫治疫與經濟政策、社會政策均大錯特錯。美國內政混亂引致外交政策更嚴重的混亂，到處樹敵，到處製造動亂，加以疫情大失控，國際局面便是混亂一片，危機處處，也難保地區性的戰火會重燃。美國政策的盲衝亂撞，加劇其他國家的問題與危機，國際政經肯定會大起大落，亂勢難遏。

相對於美國的破壞，中國代表了全球的穩定與和平發展的力量。香港若如前的靠攏美國，必然是陷於無止境的亂局與破壞，近一年的例子已足以說明。但在國安立法之後，香港政治平復，更隨着疫情改善，香港依附內地，進入政治安穩經濟發展的方向。而中國內地在美國疫情沒完沒了的形勢下，政經都可以有大發展，「一帶一路」也會轉入發展的新階段，香港便乘上了順風車，在國際亂勢中可重整國際金融中心的功能，也與「一帶一路」更好地連上。