現在最緊張、最期盼「港版國安法」不設所謂「追溯期」的，是以黎智英為首的「叛國禍港四人幫」，以及在今次反修例黑暴中的一些裏通外國者和港獨分裂分子，反對派和一些司法中人對「港版國安法」提出的各種反對說法，甚麼「影響司法獨立」呀，「行政干預司法」呀，「違反《基本法》」呀，「摧毀一國兩制」呀，都不是黎智英之流最關心的。他們只盼「港版國安法」不設追溯期，自己就可以繼續逍遙法外，不受國安法懲處。至於現在被檢控的「非法集結」、「刑事恐嚇」等等，他們是不當回事的，何況過往的經驗顯示，這類案件由香港司法處理，多數是罪名不成立或輕判了之，坐幾天監、掃幾次廁所，沒啥了不起，「還會讓自己的人生更精彩」。

然而，要是「港版國安法」與全國性法律的《國家安全法》之法律有效期相一致，從二○一五年計起，黎智英之流就大禍矣。此皆因「港版國安法」還清清楚楚的規定中央對香港「極少數國安案件行使管轄權」，從立案偵查、檢控、審判和刑罰都可以在內地處理，與國家司法機關相連接。有此規定，黎智英之流的「香港司法保護傘」就不管用也。無怪乎黎智英要一個勁兒的申請「更改保釋條款」，要求離港前往美國。還有一些「身有屎」之人最近頻頻與「蛇頭」聯繫，擬以非法途徑「畏罪潛逃」也。

美國人是很想幫黎智英的，儘管「港版國安法」實施後，其「反中亂港」、「為美國而戰」的能力和價值必定大打折扣，但老美也正好想利用此向北京和港府施壓，拿美國「自製」的各種「法案」威脅制裁北京和港府，這個架勢已經擺出來了，如果黎智英之流不被國安法「追究」，老美尚不必「採取營救行動」；如果被追究了，老美為了讓自己的「對華對港制裁」更有聲勢，那麼想盡辦法把黎智英之流「弄出去」，弄到美國現身說法、表演一番，當然更好。這樣的「苦情戲」、「救命戲」，老美用之多矣，為的是多招些漢奸走狗奴才也。