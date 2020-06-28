覆巢之下，沒有完卵，新冠肺炎疫情打殘全球經濟，所有國家和地區無一幸免。美國尤其不堪，除了染病和死亡人數冠絕全球，經濟數據更是慘不忍睹，全年預料收縮百分之八。反觀中國，不僅抗疫能力有目共睹，經濟表現也遠勝美國，全年預料增長百分之一，成為疫情之下唯一有望錄得增長的主要經濟體，即使不能稱為一枝獨秀，也堪稱難能可貴。

過去有些人總是將西方民主和美國體制吹得天花亂墜，特朗普更是開口閉口「美國再偉大」，國務卿蓬佩奧甚至將警察「跪殺」黑人而引發的種族衝突稱為「展示美國民主體制的長處和成熟」。這純屬自欺欺人，一場疫症就拆穿了西洋鏡，美國外強中乾，根本不堪一擊。二百五十多萬人染疫、逾十二萬人死亡、百分之八經濟收縮、四千多萬人失業，這樣的體制到底好在哪裏？這樣的國家如何「再偉大」？

疫情終會過去，創傷終會彌補，經濟終會復甦，但經此重擊之後的美國已不可能重現昔日風光，霸權衰落無可避免。最匪夷所思的是，目前疫情還沒受控，特朗普又計劃向歐洲貨品徵收懲罰性關稅，新一輪貿易戰一觸即發，這不是雪上加霜嗎？至於華府企圖以資助搬遷費的形式鼓勵美國企業從中國回流，更是一廂情願。企業在哪裏落戶，需要考慮各種因素，包括生產成本、人力資源、產業配套、市場需求等等，而美國根本不具備這些條件，其產業早已空洞化，許多企業無法獨立生存，只能依賴中國工廠和同行合作，回流美國談何容易。在商言商，如果美國企業在中國無利可圖，早就自動撤走，何勞美國政客大聲疾呼，又何須華府資助搬遷費。

不怕不識貨，最怕貨比貨。這場疫症既是照妖鏡，也是試金石，既暴露了西方體制的虛弱本質，也考驗了中國體制的抗逆能力。那些言必稱美國的洋奴們，是時候睜開眼睛面對現實了。