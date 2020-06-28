前事不忘，後事之師，歷史往往重複，可惜後世人沒有吸取前人教訓。清末鴉片為患，毒害國民，敗其軀體，腐其心志，「東亞病夫」由來已久，可惜晚清王朝不聽忠臣言，禁煙不夠堅定，鴉片戰爭重創國運，把香港割讓造成百年國恥，清朝亦最後覆亡。百多年之後，香港回歸多時，但外部勢力入侵，又想奪取特區管治權，似曾相識的畫面，更巧的是神州大地毒禍肆虐，叫人擔心晚清厄運再度重演。

國家禁毒辦日前公開《2019年中國毒品形勢報告》，顯示內地截至去年底共有二百一十多萬吸毒者，雖然數字上連續兩年下降，但依然人數龐大，而且往往不能反映事實全部，實際數量恐怕遠超此數。報告又指全年共破獲八萬三千多宗毒品犯罪案，拘捕逾十一萬人，繳獲各類毒品超過六十五噸，外界估計這些數字只是冰山一角，毒品犯罪猖獗，大家只看到枱面上的，枱面下牽涉的是天文數字的利益。

販毒在內地會被判死刑，雖然殺頭的生意有人做，但沒有人明知送死仍然撼頭撞牆，毒販膽敢犯險，有恃無恐，背後肯定有人撐腰做保護傘。沒有鬼死不得人，內鬼遍布官場每個角落，已是公開的秘密，當局近年屢次查處涉毒涉黑官員，掃之不盡，較矚目有江西「五毒書記」陳安眾受查；亦有武漢市公檢法「一把手」及黃岡市公安局局長充當黑惡保護傘，官場腐敗，不能盡錄。

山高皇帝遠，國家領導人以及公安部部長站出來表明嚴打，地方勢力只當耳邊風，連公安局禁毒大隊長都下海涉毒，省市公安廳存在保護傘有何出奇？小有小貪，大有大貪，即使再高層次的官員，工資可以滿足豪華的生活需求嗎？把心一橫，公安當作副業，正職包黑庇毒，名車美人享之不盡。其實單看其人支出與收入不相稱便知有鬼，只是上層究竟有多大決心要揪出來，這個便天曉得了。