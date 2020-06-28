今年端午節最殺風景之處，是全港都取消龍舟競渡，缺少應節的公眾活動，減少了市民的過節氣氛。香港是世界少有每逢端午節都有這麼多龍舟競渡活動的城市，隨便數數便有大埔、沙田、香港仔、屯門和將軍澳五區的龍舟競渡賽事，之後還集中在維港來一場國際賽，邀請內地及外國的划艇隊伍來港參加，香港表現最佳的龍舟隊還會應邀到外地比賽。把本來是香港漁民之間的傳統活動國際化，向外宣傳為一年一度的重要節慶活動，香港旅遊協會推動的努力應記一功。

其實近年香港各區的龍舟競渡賽事，已經深入社會各階層，從最初的參加者是地區漁民，逐漸把政府的紀律部隊拉進來，成為賽事一員；跟着國際性大行也被吸引進來，不少大型國際機構都成立龍舟隊，賽前特別安排訓練，既可建立員工對所屬機構的向心力，也有助提高機構在社區的正面形象。英治時代連駐港英軍也曾組隊參加湊興，「鬼佬扒龍船」增添了市民茶餘飯後的談資，也有助政府拉近官民距離。

近年來的龍舟競渡賽事更是五花八門，賽會把不同年齡和背景的競渡隊伍分開，為他們舉辦專門賽事，既增加競賽氣氛，也加強了社區團結和發展。今時今日端午龍舟競渡的意義和重要性，已經遠遠超越了承辦十八區文康活動的區議會的視野。

今年碰巧區議會剛換屆，加上疫情肆虐，一向統籌龍舟競渡的五區區議會，都直接或間接拒絕撥款叫停了活動，大埔區賽會申請撥款一百萬元，結果遭區議會拒絕。撥款不獲通過，據悉因區議會指賽會壟斷活動，賽會則認為拒絕撥款的理由只是託詞，因為未有其他團體申請，而組織龍舟競渡也不是隨便其他團體能夠勝任。又如沙田賽會申請撥款八十萬元，原則上通過，但主辦單位後來因疫情撤回。香港仔的南區區議會以疫情為理由不處理申請。屯門區賽會申請撥款一百二十萬元，不獲通過。西貢區主辦單位因為疫情及估計不獲通過，故撤回申請。

無論從對外建立香港旅遊的國際形象，宣傳香港，到向內促進社區發展，敦睦各政府部門與社區居民的官民關係、大商業機構與社區關係、社區內不同的機構和社團關係的角度來看，龍舟競渡的功能和重要性都不可或缺，也不是目光狹窄心胸淺隘的區議員能夠了解，並勝任作出合理撥款決定。與其自招煩惱諸多阻滯，不如由民政署把有關的撥款收回，另外委託由其他具資歷和識見人士組成委員會去處理撥款分配及審核監察，避免同樣粗暴拒絕的笑話明年重演，不致被區議會阻礙香港日後的整體發展。