經常擾亂香港秩序的反對派頭目不少，當中最重要的幾位被稱為「亂港四人幫」。這四把交椅也不是等閒人能坐，就連發動二○一四年佔領行動的法律學者戴耀廷，也沒能躋進上述行列。

但這四個席次並不是固定的，偶然間也會換人，而能長期穩坐，所謂眾望所歸者有三個，分別是民主黨創黨主席李柱銘、前政務司司長陳方安生，以及壹傳媒老闆黎智英。不少人相信，這三人根正苗紅，是美國最看重的在港代理人。

過去，中美兩國合中有分，合作的關係比分歧少。李柱銘、陳方安生、黎智英三人，既然分屬山姆大叔嫡系人馬，京港政府便姑且賞面，對他們暫時容忍。如今不同了，中美近乎全面對壘，華盛頓所有可以用作壓制北京的手段幾乎都已搬出。所謂「來而不往，非禮也」，北京自然就馬上揪出李柱銘等人作籌碼，向美國還擊，彼此討價還價。

早前中共中央政治局委員楊潔篪跟美國國務卿蓬佩奧在夏威夷會面，只是兩國的其中一次交鋒，過去一個月，估計雙方外交團隊已經作了多次角力。中方要在香港推行《港區維護國家安全法》，此舉足以將美國在港代理人一網成擒。但擒或不擒，如何去擒，擒去後會扣押多久，則可議者尚多。相信中方已經開出條件，如果李柱銘等人答應由現在起不再搞事，與暴力及港獨分子劃清界線，可以對他們從輕發落，甚至既往不咎。

且看近期，李柱銘忽然說贊成為《基本法》第二十三條立法，陳方安生則宣布退出政治活動，就連黎智英也公開呼籲美國不要制裁香港，凡此種種，大抵都是為迎合中央開出的條件而作出的妥協。三人之中，以黎智英作孽最深，他想百分百全身而退恐怕甚難，但對於其餘兩人，阿爺或許都會網開一面。