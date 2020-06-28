海洋公園繼續存在，似乎違反農家智慧：簷前明明結滿蜘蛛網，照計求雨無望！之但係世事無絕對，本報一直覺得海洋公園救番都係嘥醫藥費，而最終有四十三年歷史嘅海洋公園，有驚無險之下立法會通過五十四億元撥款，讓港人嘅集體回憶可以繼續下去，而園中那七千五百隻動物，仍可快樂地生活下去！

今次海洋公園沒有「壯士斷臂」，發晒霉、結晒蜘蛛網仲有「及時雨」打救，獲五十四億元撥款又可玩多一年，但之後怎麼辦？嗱！公園嘅管理層有變動喎，是否新人事新作風而有所作為呢？哦，原來海洋公園董事局副主席將接任主席一職，公園首席財務總監暨公司秘書陳善瑜出任行政總裁，三位非官守成員維持原班人馬，所有任命僅為期一年，係歷來首次。

政府發言人就解釋，由於政府未來一年會重新審視海洋公園嘅前路，包括公園未來定位，以及公司架構和法定職能，是以較務實做法係待有關工作完成，再全面考慮董事局成員組合。新主席就話由陳善瑜出任行政總裁有助穩定士氣，更重要的是憑其財務策劃專長及對公園運作透徹了解，會更善用資源和強化收入來源喎！

海洋公園連續多年虧蝕，有論者指主要係管理不善。上任的洋人董事局主席，公園雖然有借貸發展，但嚴控人工開支；孔令成接任主席後，雖然帶領公園由單一主題公園邁向國際級度假區，訪客人數上升，但是人工增長快過收入增長，管理層節流無方，任由人工按年增加。新任主席看來應在人手方面盡量減省，而中、高層嘅人工更要嚴控，否則在疫情仍然嚴峻，遊客短期內難以增加，經濟市道惡劣下，財政恐怕難有改善！正如本報指出，管理層換班不換血，恐難有新思維，公園遲早玩完！老朽都唔想公園得番一年貨仔，明年衰咗又再攤大手板，好肉酸啫，高層快啲減薪做個好榜樣！