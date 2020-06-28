歐洲聯盟雖然在各成員國間內部長期存在宗教及文化區別，未必事事取得百分百的協同，但大方向的經濟相互發展策略，經過多年磨合，形成促進聯盟發展，有了一定的成果。最大的特點，當然是美國在歐盟的影響力逐步減少，此消彼長之下，美國與歐盟的矛盾自然愈多。最近美國再提出向歐洲產品加徵新關稅，引來歐盟不滿，未來更會成為歐盟與美國關係進一步破裂的導火線。

美國貿易代表辦公室近日發表的文件提到，考慮到空中巴士公司獲得補貼，計劃向來自法國、德國、西班牙及英國的商品加徵逾三十億美元關稅，受影響的歐洲輸美產品包括橄欖、咖啡等。美國會就上述措施展開一個月公眾諮詢，歐盟委員會形容美國這項研究非常負面，會為歐洲企業帶來不確定因素，損害歐美的經濟。

美國與歐盟已長期在航機製造業補貼問題爭拗不休，世貿組織去年批准美國向總值七十五億美元的歐洲商品徵收百分之一百關稅，歐盟亦要向波音飛機加徵關稅回擊，美歐的嫌隙擴大。

歐洲各國在疫情轉趨平穩下，有意重啟各國間的關卡互通促進旅遊，歐盟各國大使將再討論七月一日起重開邊界計劃，但各國必須解決及訂定新的措施，評估非歐盟國家是否符合疫下衞生標準，再定出允許入境的安全名單。由於美國疫情嚴重及反覆，美國旅客將被拒諸歐盟各國門外。美國國務卿蓬佩奧急急回應歐盟計劃開放關卡措施，辯稱未來幾星期可以找到解決辦法，讓美國國民到歐洲旅遊。除美國外，歐盟暫時不允入境的國家還有巴西及俄羅斯，主因是感染率高。

持美國護照者過往通行無阻，今次為疫情所困，遭歐盟否決美國國民入境，可算是狠狠摑了美國抗疫失敗一巴。問題是美國不會忍受這口怨氣，必然找新議題反擊歐盟，美歐間的矛盾面擴大，亦會損及未來關係。