俗語謂：阿婆走得快，一定有古怪。被謔稱「民主阿婆」的陳方安生，也就是愛國愛港人士所責難的「叛國禍港四人幫」之一，當年她忽然民主，今天又忽然收山，並且發出聲明，表示很久以前答應了兒女，滿八十歲的她會從公民及政治工作退下來，又剛經歷喪女之痛，願珍惜天倫，過平靜生活。本來，因着年事已高而退隱江湖，也實屬正常，但若要因親人離世才感悟平生，真是情何以堪。

但奇怪的是，陳方安生這份引退宣言，為何不在她今年初年滿八十歲時宣布，反而選擇在「港版國安法」頒布前夕才發出？在其聲明中，還強調希望年輕人以守法與和平的方式，繼續守護他們的核心價值。但在過去一年黑暴勢力破壞香港，周遭發生暴徒掟磚掟汽油彈甚至放炸彈、襲警、襲擊意見不同的途人、到處損毀商店和公共設施、佔領主要道路甚至機場，當中更有不少證據顯示有人利用黑金煽惑年輕人犯罪。當市民都生活在惶恐之中，當經濟為此大受打擊，為何陳太沒有譴責半句，反而煽風點火，將暴力合理化？她更對外國傳媒聲稱示威者是別無選擇，並呼籲示威者要繼續抗爭。

筆者不禁質疑陳方安生今日想割席保平安，她老人家此舉或是擔心失去每月近十萬元的長俸，更是害怕牢獄之苦。當時甚麼「不分化、不割席、不篤灰」，不過是他們的一種詭論，把中央的忍讓當成軟弱，但也低估了中央對捍衞主權的決心。特別是去年特區政府宣布停止修訂《逃犯條例》的立法程序後，這幫政棍仍貪勝不知輸，繼續將事件無限擴大，不惜打開暴力和港獨的潘朵拉盒子，把年輕人當作政治燃料，自己就可大吃人血饅頭。而陳太作為港英政府舊電池，曾被外媒吹噓為「香港良心」，她最擅長就是走「國際線」，在中美貿易戰之時，多次到美國唱衰香港，獲美國副總統彭斯、眾議院議長佩洛西等高規格接見，她更要求美國制裁香港。筆者特別印象深刻的，是陳太與佩洛西合照時，不但露出招牌四萬式笑容，頭更微微側向佩洛西的肩膀，儼如金蘭姐妹。

然而，中央以雷霆萬鈞之勢，直接為香港訂立港版國安法，準備對亂港勢力作一次大清理，是陳方安生之流萬萬想不到的。亂港一幫以為香港未能就二十三條立法，就可以永續安全抗爭和冷氣房內的政治遊戲，但春江水暖鴨先知，這些政治貴族，之前號召的兄弟爬山各自努力，如今變成大難臨頭各自飛。

而「叛國禍港四人幫」之一的李柱銘，早前才狂言「被捕光榮」，他們以為勾結外國勢力，配合美國的圍堵中國政策，加上以攬炒本地民生作威脅，成就所謂「黃色政治紅利圈」，中央就會屈服。不過，李柱銘近日不時見風轉舵，一時說香港早應作二十三條本地立法，一時又說港獨很危險，暴力抗爭沒出路，更批評倡議攬炒的人是徹底的失敗。為甚麼這些人話，早不說，遲不說，港版國安法頒布前夕才說？眼看有一群被政棍推去前線的年輕人要負上刑責，筆者始終相信這群幕後的政棍老鬼忽然轉軚、突然「收山」，也難逃應有的責任。